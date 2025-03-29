網球》足球天王梅西到場觀戰 喬科維奇贏球重返邁阿密冠軍賽

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密網賽男單4強戰場邊眾星雲集，在阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）、美國地主女網老將大威廉絲（Venus Williams）等名人見證下，塞爾維亞第4種子喬科維奇（Novak Djokovic）延續強勢回歸狀態，順利重返ATP千分等級大師賽冠軍戰。

佛州硬石體育場除了舉辦邁阿密網賽，也是邁阿密國際俱樂部的主場，曾率領阿根廷男足勇奪世界盃的梅西，目前就擔任這支美國職業足球大聯盟人氣球隊的隊長，下午練球過後他特地進入中央球場觀眾席，觀看喬科維奇直落二擊敗保加利亞14種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）。「能夠看到梅西坐在看台上，對我來說是莫大榮幸，這是我第一次在他面前比賽。」熱愛足球運動的喬科維奇，賽後感謝梅西帶著兒子及家人現身，「我和這世界上大多數人一樣，都非常欽佩他職業生涯的努力付出與成就，更令人驚訝的是，他迄今仍堅持不懈。」

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喬科維奇在邁阿密連戰皆捷，距離創紀錄賽史第7冠、職業生涯第100冠等里程碑，都僅剩一步之遙，4強賽後談到同樣寶刀未老的梅西，英雄相惜之情更溢於言表， 「我們其實同樣年紀，都是1987年出生，所以有他在場邊真的太棒了。」

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