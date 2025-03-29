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中職》徐若熙月薪40萬 擠不進全聯盟TOP 40

2025/03/29 07:49

徐若熙。（資料照，記者塗建榮攝）徐若熙。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職邁入大頂薪時代，月領百萬不是夢，味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙本季月薪40萬，在全聯盟本土球員薪資榜無法擠進前40名；根據統計，今年中職總計382名本土球員，締造歷年球季開打前新高。

今年中職本土球員最高薪為富邦悍將隊長張育成，月薪逾150萬，統一獅隊長陳傑憲月薪140萬居次，王維中、江少慶、林子偉、王柏融、陳子豪、朱育賢、陳俊秀與詹子賢月薪都在80萬以上，月薪至少40萬的本土球員，全聯盟超過40人。

24歲的徐若熙在2019年季中加盟龍隊，2021年首度在一軍出賽，繳出3勝7敗、防禦率3.11的成績，共投81局，隔年月薪從12萬漲至21萬，2022年7月他動右手肘韌帶置換手術，一整季都沒亮相，直到2023年季末才回到一軍，共投15.1局，台灣大賽他大殺四方幫助龍軍登頂，榮膺台灣大賽MVP，隔年月薪從20萬漲至28萬。

去年徐若熙投出7勝4敗1中繼、防禦率2.47的佳績，總計投94.2局為生涯單季新高，今年月薪從28萬漲至40萬，只是依舊無緣擠進聯盟本土球員薪資榜TOP40。

★「龍之子」徐若熙近年月薪

年度 月薪

2021 12萬

2022 21萬

2023 20萬

2024 28萬

2025 40萬

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