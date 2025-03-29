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中職》台灣再奪世界冠軍「加倍困難」 平野一針見血

2025/03/29 08:24

平野惠一。（資料照，記者廖耀東攝）平野惠一。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟日籍總教練平野惠一來台第4年，對台灣球界有許多觀察與想法，去年台灣隊在冠軍戰扳倒日本勇奪世界12強冠軍，平野說，「台灣選手潛力非常好，可能1、2場比賽能夠獲勝，這是我預想到的事情，因為他們潛力真的很好。」

平野進一步指出，現狀是台灣隊可以贏1、2場比賽，沒問題，可是當其他國家知道台灣隊很強，不能掉以輕心，就會特別去研究、情蒐，之後要繼續贏下去，以現狀來說並沒有那麼輕鬆，國際賽就是如此，這次拿到冠軍，下次要再拿冠軍就會加倍困難。

平野說，最近看到一個愈來愈好的情況，以前中職各隊會找外籍教練來台灣，近幾年台灣教練和選手會出國進修，看外面的世界，這是非常好的事情，代表你會有更寬廣的視野。

來台多年，平野對於台灣球界許多狀況依舊愛之深、責之切，他坦言，以前在日本球界看到理所當然的事情，來到這裡才發現竟然不是理所當然，例子非常多，「不會有無力感，對我而言是新的發現，原來這不是理所當然的事情啊，我不會說看到什麼東西就強制選手去做，而是盡量從中找出最好的優點和平衡點。」

台灣拿到世界冠軍，最直接受惠的就是中職票房，平野認為，在台灣，從今以後不只是棒球，整體運動的人氣應該會向上提升，運動選手從練習到踏上球場前，這段努力過程就是一齣日劇，如果能呈現讓大家知道的話，喜歡運動的球迷應該會更多。

平野有感而發地說，「我們都是亞洲國家，看到台灣就會覺得跟以前的日本很像，有不少相似之處，很多部分都能有同感，只是目前大多數台灣球迷還是只在乎輸贏、只看成果。」

平野表示，每個人為了生存都有非常大的壓力，但當我們看到一位棒球選手，他可能從非常不好，到努力練習，再一路成長變成超級明星，外人看到他不斷奮鬥的故事會覺得很感人、很立志，想說自己也要更努力，藉此讓更多人有這樣的感受，進一步愛上棒球。

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