NBA》連續3年缺賽超過25場 黃蜂球三弟將動兩手術再度提前報銷

黃蜂看板球星「球三弟」小波爾。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂看板球星「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）在過去幾週都帶傷出賽，球團今天宣布小波爾將接受右腳踝和右手腕的手術，將缺席剩餘賽季，本季提前關機。

據《ESPN》報導指出，小波爾將接受兩項小手術，將接受關節鏡手術來治療右腳踝的夾擠問題，另外也要處理右手腕的傷勢，球隊醫療團隊與專家都認為，這些手術有助於讓小波爾的傷勢完全康復，他也能獲得充分的休息，迎接新賽季。

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現年23歲的小波爾近年來飽受腳踝傷勢困擾。在2021-22賽季創下生涯最高的75場出賽紀錄後，連續3季至少缺席25場比賽，出賽數不滿50場，小波爾曾在2023年接受右腳踝手術，而這已是黃蜂隊連續第2年讓他在3月29日提前關機。上賽季，他因2023年11月扭傷後反覆發作的腳踝問題，被迫在賽季末階段停賽進行治療。

小波爾本季出賽47場，場均攻下25.2分，創下生涯單季新高紀錄，另有7.4助攻和4.9籃板，他也成為黃蜂隊史首位單季場均貢獻至少25分、7助攻的球員，單場25分、10助攻以上的比賽共累積6場，寫下黃蜂隊史單季之最。

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