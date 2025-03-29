MLB》美足二刀流新星能與大谷翔平相提並論？大聯盟記者點出關鍵

大谷翔平、杭特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前即將參與NFL選秀的美式足球二刀流新星杭特（Travis Hunter），受訪時表示自己的工作比道奇日本二刀流巨星大谷翔平還要辛苦，引發熱議。對此《ESPN》知名大聯盟記者帕桑（Jeff Passan）認為，大谷的成就是獨一無二的。

來自科羅拉多大學博爾德分校的杭特，同時司職角衛與外接手，在肢體碰撞激烈的美足賽場上是相當困難的任務，杭特也因此在去年年底拿下象徵美國大學美式足球最高榮譽海斯曼獎。但外界也懷疑，在進軍職業後，杭特是否能持續以「二刀流」身分上場。

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而杭特談及大谷翔平的言論，更是引發不少話題。對此《ESPN》知名大聯盟記者帕桑認為，這個問題的答案非常簡單，大谷翔平所達成的成就遠勝杭特，「他在最高層級的棒球賽事，同時成為最頂尖的投手與打者。如果杭特能在單一賽季同時以角衛和外接手入選年度最佳陣容（All-Pros），再來找我討論這話題。」

帕桑強調，他並非貶低杭特，自己認為他很厲害，也很欣賞他的比賽，「但這只是層級差異的問題。」另外帕桑也支持，杭特百分之百應該在NFL二刀流，「如果你有一名能在攻防兩端帶來影響力的球員，為何要限制他發揮？尤其他還是新秀約階段，合約既不會綁死球隊，也還不會讓球員身體累積長期損耗。」

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