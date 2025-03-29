MiLB》本季從3A出發力拚大聯盟 鄭宗哲開幕戰敲本季首安

鄭宗哲。（資料照，取自X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲今年在春訓表現亮眼，打擊率高達3成53，但開季仍從小聯盟3A出發，今天在開幕戰首打席就敲出本季首安，3次守備機會都完成刺殺，但海盜3A全場僅敲出4安，終場以0：11遭雙城3A完封。

海盜3A今天開幕戰在客場對上雙城3A，鄭宗哲擔任第9棒先發游擊手，3局上首打席瞄準25歲右投David Festa的95.7英哩速球，擊出中外野滾地安打，本季首安出爐，但之後企圖盜二壘遭到阻殺出局。鄭宗哲第6局第2打席敲出二壘滾地球遭刺殺，8局上最後打席吞下三振。鄭宗哲此役3打數1安打，吞下1次三振，打擊率為0.333。

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雙城3A今天火力全開，全場狂掃18支安打，農場第2號新秀羅德里奎茲（Emmanuel Rodriguez）繳出3安猛打賞，進帳2分打點，捕手卡馬戈（Jair Camargo）也是3安2打點，摩拉雷斯（Jeferson Morales）單場雙安灌進3分打點，反觀海盜3A全場僅敲出4支安打，鄭宗哲貢獻1支，雙城3A終場以11：0完封海盜3A，繳出5局無失分好投的費斯塔（David Festa）收下本季首勝。

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