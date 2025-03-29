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NBA》當家狀元郎傳傷情！活塞仍終止對戰騎士12連敗 寫首見狂紀錄

2025/03/29 10:20

活塞終止對戰騎士12連敗。（路透）活塞終止對戰騎士12連敗。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕活塞今於主場迎戰東部龍頭騎士，當家狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）賽前傳出傷情而缺陣，但活塞今在小哈德威（Tim Hardaway Jr.）狂砍32分帶領下，以133：122獲勝，3連勝之餘更斬斷對戰騎士的12連敗。

活塞球團賽前公布，坎寧安因傷連續缺席第3場賽事，今天經過MRI檢查後發現小腿有挫傷，目前狀態被列為逐日觀察（Day to Day）。

但即便少了明星主將，活塞此役打出精彩一役，上場9人有7人得分上雙，其中小哈德威砍下全隊最高32分，畢斯利（Malik Beasley）19分4籃板4助攻，湯普森（Ausar Thompson）18分10籃板4火鍋2抄截。活塞終結騎士3連勝，以及對戰12連敗。

活塞本季已經拿下42勝32敗，比起上季14勝還要多出28勝。根據《ESPN》指出，活塞成為歷史上第一支，勝場是上個球季3倍的球隊。

騎士以米契爾（Donovan Mitchell）38分表現最佳，賈蘭德（Darius Garland）也貢獻21分6助攻，杭特（De'Andre Hunter）替補挹注11分。

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