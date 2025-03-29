晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》索托轉隊第2場就敲大都會首轟 超神壯舉成史上第6人

2025/03/29 11:10

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基26歲明星強打索托（Juan Soto）休賽季以15年7.65億美元破紀錄的天價合約加盟大都會，轉隊第2場就敲出本季首轟，也是大都會本季第1轟，助隊以3：1擊敗太空人。

索托敲出本季首轟，也是轉隊第一發，更是大都會本季第1支全壘打。（美聯社）索托敲出本季首轟，也是轉隊第一發，更是大都會本季第1支全壘打。（美聯社）

大都會開幕系列賽以作客太空人，首戰以1：3輸球，第2戰力拚本季首勝，尼莫（Brandon Nimmo）、文托斯（Mark Vientos）和溫克（Jesse Winker）2局上連續敲出安打，棒打太空人26歲先發右投布朗（Hunter Brown），單局攻下2分取得領先。

索托3局上在2好1壞時，狙擊布朗的95.9英哩偏高卡特球，一棒掃向右外野全壘打大牆外，形成一發陽春彈，本季首轟出爐，這也是大都會本季和他個人轉隊的第1支全壘打，幫助球隊擴大至3分領先。索托轉隊首轟擊球初速達107.3英哩，飛行距離為390英呎。

太空人4局下靠著當家強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的高飛犧牲打破蛋，大都會29歲右投梅吉爾（Tylor Megill）主投5局被敲3安失1分，另有6次三振和1次保送，防禦率為1.80，以勝投候選人之姿退場。

索托在6局上獲得四壞球保送，他此役3打數1安打，保送和三振各1次，他在27歲前單場至少1轟和1保送的場次推進至100場，成為史上第6人，再一場就追平名人堂球星歐特（Mel Ott）排名第5的紀錄，最多的是洋基傳奇名將曼托（Mickey Mantle）的115場。

大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）9局下成功關門守住勝利，終場以3：1擊敗太空人，收下本季首勝，梅吉爾本季第1勝入袋，繳出6局7K失2分責失優質先發的布朗，悲情吞下今年首敗。

索托敲出本季首轟。（法新社）索托敲出本季首轟。（法新社）

索托敲出本季首轟，也是大都會本季第1發全壘打。（美聯社）索托敲出本季首轟，也是大都會本季第1發全壘打。（美聯社）

索托敲出本季首轟。（美聯社）索托敲出本季首轟。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中