MLB》索托轉隊第2場就敲大都會首轟 超神壯舉成史上第6人

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基26歲明星強打索托（Juan Soto）休賽季以15年7.65億美元破紀錄的天價合約加盟大都會，轉隊第2場就敲出本季首轟，也是大都會本季第1轟，助隊以3：1擊敗太空人。

索托敲出本季首轟，也是轉隊第一發，更是大都會本季第1支全壘打。（美聯社）

大都會開幕系列賽以作客太空人，首戰以1：3輸球，第2戰力拚本季首勝，尼莫（Brandon Nimmo）、文托斯（Mark Vientos）和溫克（Jesse Winker）2局上連續敲出安打，棒打太空人26歲先發右投布朗（Hunter Brown），單局攻下2分取得領先。

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索托3局上在2好1壞時，狙擊布朗的95.9英哩偏高卡特球，一棒掃向右外野全壘打大牆外，形成一發陽春彈，本季首轟出爐，這也是大都會本季和他個人轉隊的第1支全壘打，幫助球隊擴大至3分領先。索托轉隊首轟擊球初速達107.3英哩，飛行距離為390英呎。

太空人4局下靠著當家強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的高飛犧牲打破蛋，大都會29歲右投梅吉爾（Tylor Megill）主投5局被敲3安失1分，另有6次三振和1次保送，防禦率為1.80，以勝投候選人之姿退場。

索托在6局上獲得四壞球保送，他此役3打數1安打，保送和三振各1次，他在27歲前單場至少1轟和1保送的場次推進至100場，成為史上第6人，再一場就追平名人堂球星歐特（Mel Ott）排名第5的紀錄，最多的是洋基傳奇名將曼托（Mickey Mantle）的115場。

大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）9局下成功關門守住勝利，終場以3：1擊敗太空人，收下本季首勝，梅吉爾本季第1勝入袋，繳出6局7K失2分責失優質先發的布朗，悲情吞下今年首敗。

索托敲出本季首轟。（法新社）

索托敲出本季首轟，也是大都會本季第1發全壘打。（美聯社）

索托敲出本季首轟。（美聯社）

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