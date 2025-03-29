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NBA》魏少寫生涯里程碑超越2神獸！約基奇三節打卡下班率金塊大勝

2025/03/29 11:33

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在主場迎戰全聯盟墊底的爵士，36歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）締造生涯全新里程碑；而金塊靠著當家中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）全能數據，以129：93打爆對手，收下2連勝。

魏斯布魯克此役替補上場24分鐘，10投6中包括三分球3投1中，貢獻17分7助攻3抄截2籃板。魏斯布魯克生涯助攻數來到9892次，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），成為史上第8名；抄截1947次也超越「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），成為史上第16名。

儘管今天二當家穆雷（Jamal Murray）作壁上觀，但靠著上一戰傷癒歸隊的約基奇全能演出，甚至半場結束前還「丟」進一顆接近全場的超大號三分，最終三節打卡下班，繳出27分14籃板6助攻4抄截的成績單，輕取弱旅爵士。小波特（Michael Porter Jr.）也攻下20分4籃板4助攻4火鍋，布朗（Christian Braun）挹注有16分。

金塊今天贏球後，戰績來到47勝28敗，持續鞏固西部第3的位置，距離西部第2的火箭還有1場勝差；而距離西部第4的湖人，則稍微拉開至1.5場勝差。

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

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