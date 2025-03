NBA》魏少寫生涯里程碑超越2神獸！約基奇三節打卡下班率金塊大勝

魏斯布魯克。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在主場迎戰全聯盟墊底的爵士,36歲前MVP魏斯布魯克(Russell Westbrook)締造生涯全新里程碑;而金塊靠著當家中鋒「小丑」約基奇(Nikola Jokic)全能數據,以129:93打爆對手,收下2連勝。

魏斯布魯克此役替補上場24分鐘,10投6中包括三分球3投1中,貢獻17分7助攻3抄截2籃板。魏斯布魯克生涯助攻數來到9892次,超越「大O」羅伯森(Oscar Robertson),成為史上第8名;抄截1947次也超越「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant),成為史上第16名。

儘管今天二當家穆雷(Jamal Murray)作壁上觀,但靠著上一戰傷癒歸隊的約基奇全能演出,甚至半場結束前還「丟」進一顆接近全場的超大號三分,最終三節打卡下班,繳出27分14籃板6助攻4抄截的成績單,輕取弱旅爵士。小波特(Michael Porter Jr.)也攻下20分4籃板4助攻4火鍋,布朗(Christian Braun)挹注有16分。

金塊今天贏球後,戰績來到47勝28敗,持續鞏固西部第3的位置,距離西部第2的火箭還有1場勝差;而距離西部第4的湖人,則稍微拉開至1.5場勝差。

NIKOLA JOKIĆ HOW DO YOU KEEP DOING THIS



ONE-HANDED FROM PAST HALFCOURT TO BEAT THE FIRST-HALF BUZZER pic.twitter.com/uOMLN3maCV