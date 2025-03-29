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MLB》去年初登大聯盟防禦率破8 名將之子萊特5局好投寫紀錄

2025/03/29 12:05

遊騎兵24歲右投萊特今繳出5局失1分的好投，收下大聯盟生涯首勝。（路透）遊騎兵24歲右投萊特今繳出5局失1分的好投，收下大聯盟生涯首勝。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前明星投手艾爾‧萊特（Al Leiter）之子、遊騎兵24歲右投萊特（Jack Leiter）去年新人賽季表現低迷，但今年破繭而出，今天對戰紅襪繳出5局失1分的好投，遊騎兵終場以4：1贏球，萊特收下大聯盟生涯首勝。

萊特去年在大聯盟的第一年嚴重適應不良，出賽9場，其中有6場是先發，拿下0勝3敗，防禦率高達8.83，今年迎接完整的大聯盟賽季，在春訓出賽6場繳出防禦率3.48的不俗表現，讓他成功擠進球隊開季24人名單，他也成為隊史自2014年培瑞茲（Martín Pérez）之後最年輕的先發投手，當時培瑞茲只有22歲又362天。

萊特今年被評為遊騎兵第3號新秀，今天先發出戰紅襪投出生涯代表作，主投5局被敲5支安打失1分，另有4次三振和1次保送，共讓對手揮空12次。遊騎兵明星捕手海姆（Jonah Heim）單場雙響砲，「漢堡哥」柏格（Jake Burger）和榮格（Josh Jung）6局下各打回1分，遊騎兵終場以4：1贏球，本季首勝開胡。紅襪28歲右投明星右投霍克（Tanner Houck）先發5.2局失4分，苦吞本季首敗。

萊特順利收下大聯盟生涯首勝，他成為自1986年古茲曼（José Guzmán）之後，隊史在開季前兩場比賽中拿下勝投的第2年輕的遊騎兵投手。古茲曼當年以22歲又364天之齡，對藍鳥投出8局失3分的好表現。

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