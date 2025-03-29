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網球》吳芳嫺邁阿密女雙4強止步 不敵奧運銀牌勁敵排名仍創新高

2025/03/29 11:42

吳芳嫺。（資料照，法新社）吳芳嫺。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣女將吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗歷經苦戰，終以0：6、5：7不敵去年巴黎奧運銀牌的俄國年輕勁敵安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），WTA千分等級的邁阿密網賽女雙4強止步，無緣更上層樓挺進冠軍戰。

吳芳嫺與蔣欣玗重新合拍，臨場默契漸入佳境，開季奧克蘭、荷巴特接連封后，WTA千分杜哈大賽則拿亞軍，同等級的杜拜、印地安泉都一戰出局後，兩人轉戰邁阿密又連戰皆捷，爆冷首闖佛州硬石體育場準決賽。雖然無緣問鼎本季第3冠，吳芳嫺在北美「陽光雙賽」的邁阿密躋身4強，已追平詹詠然、莊佳容、詹皓晴等同胞前輩過往戰績，週一她的最新世界女雙排名可望從36回升，來到職業生涯新高30席。

準決賽面對單打為主且來勢洶洶的安德烈耶娃／施奈德，吳芳嫺組合熱機稍慢，開賽連遭破發丟掉6局，首盤「吞蛋」拱手讓人。次盤吳蔣配重振旗鼓，第1局就回破止血，取得3：1領先，可惜第6局起又被俄女人馬雙破，再失4局陷入危機；儘管吳芳嫺組合於無路可退第9局回破，第12局決勝分拉鋸出現雙發失誤，激戰63分鐘落敗，無緣晉級今年第4場決賽。

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