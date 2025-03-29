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MLB》山本5局10K、大谷延長賽建功！貝茲雙響+再見轟助道奇4連勝

2025/03/29 13:05

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天持續在主場迎戰老虎，日本強投山本由伸先發5局狂飆10張老K，創下生涯新高，可惜無關勝敗。而道奇鏖戰到延長賽10局下，靠著貝茲（Mookie Betts）再見3分砲，終場8：5擊敗老虎，收下開季4連勝。

山本由伸本季初登板是在東京賽，當時他對小熊主投5局失掉1分，送出4次三振，收下新球季首勝。今迎來本季第2場先發，開賽1出局後接連被敲2安，但馬上連飆2K解圍。不過2局上一顆失投指叉球還是遭到老虎丁格勒（Dillon Dingler）陽春砲狙擊，失掉1分。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

不過山本今天K功了得，該局仍送出3次三振。但3局上面對首名打者托瑞斯（Gleyber Torres），山本內角伸卡沒有失投還是被逮中，又是一支陽春砲，但這也是山本唯二失掉的分數。總計山本今投5局用91球有58顆好球，被敲5安失2分，賞老虎10次三振，創下旅美生涯新高，另有2保送。

而今天老虎先發投手，則是去年幫助道奇奪冠的佛雷爾提（Jack Flaherty），他前4局只投出1次保送，讓道奇另類12上12下。直到5局下才終於被艾德曼（Tommy Edman）敲出首安，該局他還投出1次四壞與1次觸身球形成滿壘，但最終仍無失分安全下庄。

佛雷爾提續投6局下，解決大谷翔平後被貝茲（Mookie Betts）敲安，接著輪到佛里曼（Freddie Freeman），只見佛里曼逮中第一顆滑球霸氣一揮，直接將球送出中外野大牆，這發2分砲幫助道奇扳平戰局。而佛雷爾提投完6局，在全場道奇球迷掌聲中退場，被敲3安失掉2分，投出5K與2次四壞保送。

僵持到8局下，在巴恩斯（Austin Barnes）與大谷接連吞K後，貝茲相中維斯特（Will Vest）的失投紅中速球，敲出左外野方向超前陽春砲，幫助道奇取得3：2領先。沒想到9局上史考特（Tanner Scott）救援放火失掉1分，道奇又被追平，9下反攻無力，雙方進入延長賽。

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

10局上老虎拿下2分，10局下道奇康佛托（Michael Conforto ）敲出幸運場地二壘安打追回1分，隨後史密斯（Will Smith）代打敲安追平，接著大谷翔平也敲出本場首安，最後貝茲一棒炸裂，上演單場雙響砲，幫助道奇以8：5再見老虎，勇奪4連勝。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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