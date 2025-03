MLB》大谷收下生涯首枚冠軍戒 羅伯斯：道奇球迷最興奮的一次

道奇MVP三巨頭收下冠軍戒指留影合念。(取自道奇官方X)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇今天賽前在主場頒發世界大賽冠軍戒指,日本二刀流巨星大谷翔平壓軸登場,全場球迷歡聲雷動,獲得最熱烈的歡呼和掌聲,大谷正式收下生涯第一枚冠軍戒指,並與「MVP三巨頭」佛里曼(Freddie Freeman)和貝茲(Mookie Betts)合影留念。

道奇去年擊敗洋基奪下隊史第8座世界大賽冠軍,今天賽前舉辦世界大賽冠軍戒指頒發儀式,由老闆華特(Mark Walter)、棒球營運總裁佛里曼(Andrew Friedman)、主席凱斯頓(Stan Kasten)與總管高梅斯(Brandon Gomes)共同頒發,道奇球員輪番上台收下冠軍戒指。

這枚冠軍戒指由知名大廠Jostens手工打造,內含14K黃金,鑲有8顆鑽石代表隊史8座冠軍,另外5顆鑽石代表球隊在第5戰克服5分落後逆轉封王,34顆藍寶石則是紀念已逝傳奇投手瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela),冠軍戒指內含各種獨特巧思,打開後可以看到道奇球場和總冠軍獎盃的圖像,更刻上了球隊奪冠之路的勝敗紀錄,也把世界大賽用過的壘包碎片,鑲嵌在戒指內部。

大谷翔平壓軸登場,全場球迷歡聲雷動,獲得最熱烈的歡呼和掌聲,讓整座道奇球場沉浸在冠軍氛圍中,他收下冠軍戒指後,戴在左手手指上,喜悅之情溢於言表。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)有感而發地表示,「這是我見過道奇球迷最興奮的一次,也是球員最激動的一天。」

老虎今天的先發投手是佛雷爾提(Jack Flaherty),也是去年幫助道奇奪冠的重要功臣,羅伯斯笑說,今天要先擊敗他,然後明天再把戒指給他。

