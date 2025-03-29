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MLB》大谷收下生涯首枚冠軍戒 羅伯斯：道奇球迷最興奮的一次

2025/03/29 13:07

道奇MVP三巨頭收下冠軍戒指留影合念。（取自道奇官方X）道奇MVP三巨頭收下冠軍戒指留影合念。（取自道奇官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天賽前在主場頒發世界大賽冠軍戒指，日本二刀流巨星大谷翔平壓軸登場，全場球迷歡聲雷動，獲得最熱烈的歡呼和掌聲，大谷正式收下生涯第一枚冠軍戒指，並與「MVP三巨頭」佛里曼（Freddie Freeman）和貝茲（Mookie Betts）合影留念。

道奇去年擊敗洋基奪下隊史第8座世界大賽冠軍，今天賽前舉辦世界大賽冠軍戒指頒發儀式，由老闆華特（Mark Walter）、棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）、主席凱斯頓（Stan Kasten）與總管高梅斯（Brandon Gomes）共同頒發，道奇球員輪番上台收下冠軍戒指。

這枚冠軍戒指由知名大廠Jostens手工打造，內含14K黃金，鑲有8顆鑽石代表隊史8座冠軍，另外5顆鑽石代表球隊在第5戰克服5分落後逆轉封王，34顆藍寶石則是紀念已逝傳奇投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），冠軍戒指內含各種獨特巧思，打開後可以看到道奇球場和總冠軍獎盃的圖像，更刻上了球隊奪冠之路的勝敗紀錄，也把世界大賽用過的壘包碎片，鑲嵌在戒指內部。

大谷翔平壓軸登場，全場球迷歡聲雷動，獲得最熱烈的歡呼和掌聲，讓整座道奇球場沉浸在冠軍氛圍中，他收下冠軍戒指後，戴在左手手指上，喜悅之情溢於言表。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）有感而發地表示，「這是我見過道奇球迷最興奮的一次，也是球員最激動的一天。」

老虎今天的先發投手是佛雷爾提（Jack Flaherty），也是去年幫助道奇奪冠的重要功臣，羅伯斯笑說，今天要先擊敗他，然後明天再把戒指給他。

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