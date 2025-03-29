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MLB》指叉K爆對手！山本由伸5局狂飆10K創生涯新高 自認能投更好

2025/03/29 13:49

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著貝茲（Mookie Betts）雙響砲，包括10局下再見3分砲，以8：5擊敗老虎收下4連勝。除了貝茲好表現外，日本強投山本由身先發5局狂飆10次三振，創下旅美生涯新高，儘管最後沒拿勝投，但優異表現仍受到讚賞。

山本由伸今天狀況絕佳，特別是指叉球讓老虎打者吃足苦頭，5局支內吞下10次三振中，有8次是被指叉球K掉。山本今天失2分都是挨轟，第一轟是失投指叉球被逮中，第二轟則是已經相當內角的伸卡球，仍被托瑞斯（Gleyber Torres）扛出大牆。

儘管今天無關勝負，但山本還是繳出相當精彩的內容。賽後他表示，雖然自己被挨了兩轟、感覺還可以投得更好，但也非常高興今天球隊能贏球。而道奇在賽前也舉行冠軍戒指頒發儀式，但山本因為要熱身而無法參加，他說：「當時球場內的歡呼聲很震撼，而當我比賽結束回到更衣室時，看到戒指已經放在那裡，真的感到非常開心。」

對於自己今天指叉球殺爆老虎打線，山本指出：「我今天能充滿自信去投球，無論是控球還是球的下墜幅度都得心應手。即便有時候球數陷入落後，我還是能夠果斷去投球，我覺得今年相較去年，我對自己的指叉球更有信心了。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚山本：「他投的真的很棒，雖然5局就投了90球，但他飆出很多三振，雖然有被打全壘打，但托瑞斯那球是打到一顆很不錯的內角伸卡，並沒有失投，但對方打更好。整體來看，他今天表現沒話說。」

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