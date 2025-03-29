MLB》單場雙響+再見轟締罕見紀錄 貝茲吐心聲：生病後更加認識自己

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）日前因病暴瘦8公斤，今天對戰老虎的第2場比賽重拾強打身手，單場3安猛打賞，包括2發全壘打，貢獻4分打點，10局下更敲出再見3分砲，幫助道奇戲劇性以8：5逆轉贏球，收下4連勝。貝茲賽後受訪激動表示，在生病這段時間更加認識自己。

貝茲。（美聯社）

貝茲日前得到怪病，吃了就會吐，無法進食，無緣出席海外開幕戰，返美後逐漸好轉，但他已經從175磅（約79.4公斤）瘦到了157磅（約71.2公斤），足足掉了18磅（約8.2公斤）。

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貝茲及時趕上開季，但許多人仍擔憂他的身體狀況，他用表現打破外界質疑，首戰3支1，今天則是前兩打席無安打後，先在6局下敲出中外野安打，靠著佛里曼（Freddie Freeman）的2分砲回來得分，第8局敲出左外野陽春砲，本季首轟出爐，更在10局下敲出左外野再見3分彈，幫助球隊在延長賽以8：5逆轉擊敗老虎。

貝茲此役5打數敲出3支安打，單場雙響砲進帳4分打點，他也成為史上第7位在8局之後繳出雙響砲包含再見全壘打的球員。

「這場比賽證明了他們為何去年能奪冠，」貝茲賽後受訪表示，他為自己的表現感到驕傲，能幫助球隊真的是太好了，在生病這段期間，自己更認識了自己，「我願意付出一切，再拿下一枚冠軍戒指。」

貝茲。（美聯社）

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