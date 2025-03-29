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網球》19歲新星門西克首闖邁阿密冠軍戰 對決兒時偶像喬科維奇

2025/03/29 14:09

門西克。（法新社）門西克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕門西克（Jakub Mensik）強轟25記愛司、兩度搶7得手，終以7：6（7：4）、4：6、7：6（7：4）險勝美國地主希望弗里茲（Taylor Fritz），捷克19歲新星爆冷首闖邁阿密網賽男單冠軍戰，也是職業生涯頭一回挺進ATP千分等級大師賽壓軸舞台，即將再度對決37歲的兒時偶像喬科維奇（Novak Djokovic）。

「這是場發球大戰，關鍵是集中注意力。我們發球都非常好，他也沒有給我機會破發，所以對我來說，只有搶7才能決定勝負。」目前世界排名54的門西克，成為邁阿密冠軍戰史上排行第3低的大黑馬，也是第3年輕的菜鳥，4強他靠著高達82%的第1發得分率，硬是扳倒排名高居第4的弗里茲。

談到佛州硬石體育場決戰坐擁大滿貫24冠的塞爾維亞傳奇老將，門西克期待延續這股初生之犢的氣勢，回報去年10月上海大師賽3盤慘遭大逆轉之仇，「感覺棒極了，上海與他交手是美夢成真，現在情況有些不同，我已經是更好的球員，懂得享受比賽，這將非常令人興奮，讓我們看看會發生什麼。」

至於無緣爭冠的弗里茲，直言老經驗的喬科維奇東山再起，確實是最大熱門，但當地白天氣候也可能對強勢後浪門西克有利，「如果現場條件讓球速變快，而且他的發球夠好，這勢必是場激戰，他也有機會獲勝。但我不確定，因為我無法回球，這並不代表喬科維奇做不到。」

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