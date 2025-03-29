MLB》體重暴跌仍上演雙響+再見轟！貝茲霸氣：我還是很會打棒球

貝茲。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）今天面對老虎上演單場雙響砲，包括10局下再見3分砲，成為球隊4連勝最大功臣。賽後貝茲受訪也打趣表示，自己還是很會打棒球。

貝茲今天5打數3安打，包含8局下的超前轟與10局下的再見3分砲，一人灌進4分打點，完全不像是剛大病初癒。賽後談到先前因生病造成體重驟降，貝茲表示：「雖然體重變輕，但我力量沒有掉太多，以我的體重來說，我還是蠻有力量的。」

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對比春訓時的體重175磅（約79公斤）掉到最低時的150磅（約68公斤），貝茲現在已經回升至165磅（約74.8公斤）。他表示，理想狀態是要再增加10磅（約4.5公斤），同時也打趣說道：「接下來體重再往上加，力量也會隨之提升，就算現在我只有160磅，也是能轟得很開心！」

被問及在體重下降、生病之後，是否對自己現在的出色表現感到驚訝，貝茲笑著回應：「不會啦！我還是覺得自己很會打棒球！」

貝茲透露，為了幫助身體持續恢復，他的妻子與專業廚師都會親自為他下廚，並設計特別的飲食計畫，「們都在為我的恢復付出努力。我甚至在比賽的時候也會進食，以確保補充營養。」

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