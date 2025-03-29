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UBA》隊史20冠差最後一步！王玥媞24分率文化擊敗世新闖女一級冠軍戰

2025/03/29 14:52

王玥媞。（資料照，大專體總提供）王玥媞。（資料照，大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級四強今在台北小巨蛋點燃戰火，文化大學靠王玥媞24分領軍，以69：63擊敗衛冕軍世新大學，闖進女一級冠軍戰。

傳統強權文化上次封后已是106學年度，本季在預、複賽16戰只吞1敗，強勢以頭號種子晉級，自108學年度起連6季闖進四強，衛冕軍世新大學去年完成5連霸後陣容一分為二，由於傷兵問題，複賽階段都只以6人出戰，靠文化在最終戰擊敗中信，成功以吊車尾方式晉級。雙方本季過去2次碰頭，文化分別以46分、42分差贏球。

僅有6名可用之兵的世新今晚李盈潔與蔡佑蓮輪流輸出與文化有來有往，文化靠王玥媞此節尾聲的三分球破網，僅帶著22：19的些微優勢進入次節，世新次節開局以10：0的攻勢強勢反超，但王玥媞展現得分后身手，幫助文化逐漸弭平差距，文化帶著39：37的領先進入下半場，李恩芯攻下全場最高17分，王玥媞拿下14分，世新以李盈潔13分最佳。

易籃後，雙方持續激戰，打完前三節仍只領先2分的文化，末節多點開花逐漸拉開差距，終場以6分差贏球，距離隊史第20冠只差最後一步。

王玥媞賽前生涯累積1321分，今進帳24分，正式超越前佛光大學女籃王竫婷的1327分，成為UBA新科歷史得分后，鄭慧慈進帳10分、20籃板達成1000籃板里程碑，李恩芯挹注21分。

世新奇蹟之旅畫下句點，游沁樺7分、13籃板、4阻攻達成100阻攻里程碑，李盈潔拿下全隊最高21分。

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