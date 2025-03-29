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「96自轉車台北站自由車競賽」週日登場 北市士林區路段人車禁行

2025/03/29 16:10

「96 自転車台北站自由車競賽」競路線圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供「96 自転車台北站自由車競賽」競路線圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

〔記者劉慶侯／台北報導〕「96自轉車台北站自由車競賽」，訂於3月30日（星期日）5時至11時30分，在北市天母運動公園舉行，賽事路線包含忠誠路二段、忠誠路二段207巷、東山路及士東路，台北市警士林分局為屆時將彈性實施交通管制。

警方表示，競實期間禁止人、車通行，管制時（路）段如下：

一、忠誠路（南往北）：3月30日7時30分至11時30分管制東側3線車道（快車道不管制）；忠誠路二段與忠誠路二段50巷口實施調撥車道起點。

二、忠誠路二段207巷（西往東）：3月30時7時30分至11時30分管制全線車道，實施調撥車道終點。

三、東山路（北往南）：3月30日7時30分至11時30分4線道管制2線道，其餘南往北車道仍開放通行。

四、士東路（東往西）：3月30日7時30分至11時30分4線道管制2線道，其餘西往東2線道仍開放通行。

五、士東路207巷及299巷：3月30日7時30分至11時管制停車格及停車場車輛駛進賽道。

士林警分局表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

「96 自転車台北站自由車競賽」停車區及停車路線圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供「96 自転車台北站自由車競賽」停車區及停車路線圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

「96 自転車台北站自由車競賽」未封路時段。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供「96 自転車台北站自由車競賽」未封路時段。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

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