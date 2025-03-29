晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射箭》第7屆企業聯賽花蓮東大門開幕 新北凱撒擊敗衛冕軍愛山林

2025/03/29 15:26

雷千瑩助新北凱撒旗開得勝。（中華企業射箭聯盟提供）雷千瑩助新北凱撒旗開得勝。（中華企業射箭聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第7屆企業射箭聯賽今於花蓮東大門開幕，上屆冠軍新竹市愛山林首役就被爆出冷門，僅拿到壓軸點男子團體賽的勝利，終以1 ：4不敵奧運名將「雷母」雷千瑩領軍的新北凱撒。

開幕戰新北凱撒氣勢如虹連拿4點，其中第1點女子個人賽由雷千瑩對決新竹市愛山林郭紫穎，雖然對方以3支10分箭開場，不過老經驗的雷千瑩穩定輸出，直到加射才以1分險勝，兩人不約而同表示，東大門這個場地的挑戰性很高，郭紫穎說：「一開始來到這裡，感覺比較空曠空氣也很好，困擾的就是風勢大，也會左右亂跳。」征戰國內外大小賽事的雷千瑩也有同樣看法，「對於風的掌握度沒有這麼高，大家都是第一次到這裡，所以風向變化跟強度還需要適應。」

奧運過後養傷，已經許久未投入比賽的雷千瑩重出江湖，抱著開心又緊張的心情，儘管她在第4點女子團體賽射出連續6支10分箭的精采表現，自認還需要重新適應比賽張力，「雷母」也感謝協會不斷構思全新的比賽場地，儘管可能得舟車勞頓，但是每到一個不同地點，就能帶動當地人潮，吸引更多民眾欣賞比賽，選手也有新鮮感跟挑戰性，能夠銜接未來出國參賽，快速適應場地的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中