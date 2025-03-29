射箭》第7屆企業聯賽花蓮東大門開幕 新北凱撒擊敗衛冕軍愛山林

雷千瑩助新北凱撒旗開得勝。（中華企業射箭聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第7屆企業射箭聯賽今於花蓮東大門開幕，上屆冠軍新竹市愛山林首役就被爆出冷門，僅拿到壓軸點男子團體賽的勝利，終以1 ：4不敵奧運名將「雷母」雷千瑩領軍的新北凱撒。

開幕戰新北凱撒氣勢如虹連拿4點，其中第1點女子個人賽由雷千瑩對決新竹市愛山林郭紫穎，雖然對方以3支10分箭開場，不過老經驗的雷千瑩穩定輸出，直到加射才以1分險勝，兩人不約而同表示，東大門這個場地的挑戰性很高，郭紫穎說：「一開始來到這裡，感覺比較空曠空氣也很好，困擾的就是風勢大，也會左右亂跳。」征戰國內外大小賽事的雷千瑩也有同樣看法，「對於風的掌握度沒有這麼高，大家都是第一次到這裡，所以風向變化跟強度還需要適應。」

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奧運過後養傷，已經許久未投入比賽的雷千瑩重出江湖，抱著開心又緊張的心情，儘管她在第4點女子團體賽射出連續6支10分箭的精采表現，自認還需要重新適應比賽張力，「雷母」也感謝協會不斷構思全新的比賽場地，儘管可能得舟車勞頓，但是每到一個不同地點，就能帶動當地人潮，吸引更多民眾欣賞比賽，選手也有新鮮感跟挑戰性，能夠銜接未來出國參賽，快速適應場地的能力。

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