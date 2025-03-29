晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》奇蹟6人艦隊惜敗文化無緣連霸 世新教練：在我心中她們就是冠軍

2025/03/29 15:31

世新大學總教練林紀妏。（記者陳志曲攝）世新大學總教練林紀妏。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍世新大學經歷休賽季人事震盪，在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級一路奮戰到四強，今才在準決賽以63：69不敵文化大學，教練林紀妏肯定子弟兵表現，「在我心目中她們已經是冠軍了。」

世新從複賽階段就只有6名可用之兵，仍一路闖進小巨蛋最終決賽，本季過去兩度面對文化分別以46分差、42分差輸球，今展現拚戰精神與文化有來有往，林紫彤與游沁樺都打到抽筋，直到第四節尾聲分數才被拉開，以6分差惜敗，5連霸偉業正式告終。

本季接下兵符的林紀妏賽後表示，團隊此役在防守表現出色，「只是最後比較可惜，紫彤與沁樺都打到抽筋，但還是拚搏到最後一分鐘，能夠用僅有的人打到四強，在我心目中，她們已經是冠軍了。」

曾以奇蹟形容團隊本季表現的林紀妏說，每次練習時都會告訴球員，要把贏跟輸都放在旁邊，「我們第一節、第二節犯了很多錯誤，其實錯誤並不可惜，但如果一直留在那個情緒裡就沒辦法調整，我覺得運動員重要的是在場上自我調整的能力，她們犯錯我也不會大聲責罵她們，每個人專注在當下、把該做的事情做好更重要。」

游沁樺此役拿下7分、13籃板、4阻攻，達成生涯100阻攻里程碑，打到雙腳抽筋的她說，自己拚到最後一刻已經沒有遺憾，「這就是打籃球的精神。」對於明天的季軍戰，這位大三前鋒說，明天會好好享受最後一戰，把今天的拚勁帶到明天。

世新大學吞敗。（記者陳志曲攝）世新大學吞敗。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中