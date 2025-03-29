UBA》奇蹟6人艦隊惜敗文化無緣連霸 世新教練：在我心中她們就是冠軍

世新大學總教練林紀妏。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍世新大學經歷休賽季人事震盪，在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級一路奮戰到四強，今才在準決賽以63：69不敵文化大學，教練林紀妏肯定子弟兵表現，「在我心目中她們已經是冠軍了。」

世新從複賽階段就只有6名可用之兵，仍一路闖進小巨蛋最終決賽，本季過去兩度面對文化分別以46分差、42分差輸球，今展現拚戰精神與文化有來有往，林紫彤與游沁樺都打到抽筋，直到第四節尾聲分數才被拉開，以6分差惜敗，5連霸偉業正式告終。

請繼續往下閱讀...

本季接下兵符的林紀妏賽後表示，團隊此役在防守表現出色，「只是最後比較可惜，紫彤與沁樺都打到抽筋，但還是拚搏到最後一分鐘，能夠用僅有的人打到四強，在我心目中，她們已經是冠軍了。」

曾以奇蹟形容團隊本季表現的林紀妏說，每次練習時都會告訴球員，要把贏跟輸都放在旁邊，「我們第一節、第二節犯了很多錯誤，其實錯誤並不可惜，但如果一直留在那個情緒裡就沒辦法調整，我覺得運動員重要的是在場上自我調整的能力，她們犯錯我也不會大聲責罵她們，每個人專注在當下、把該做的事情做好更重要。」

游沁樺此役拿下7分、13籃板、4阻攻，達成生涯100阻攻里程碑，打到雙腳抽筋的她說，自己拚到最後一刻已經沒有遺憾，「這就是打籃球的精神。」對於明天的季軍戰，這位大三前鋒說，明天會好好享受最後一戰，把今天的拚勁帶到明天。

世新大學吞敗。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法