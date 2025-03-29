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MLB》韓裔工具人艾德曼連續秀美技守備拯救道奇 讓教頭讚賞

2025/03/29 18:02

艾德曼。（法新社）艾德曼。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）今天在第9局連續秀美技守備，擋住老虎隊的超前分。道奇靠貝茲（Mookie Betts）延長賽10局下的再見三分砲，最終以8比5贏球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，這就是為何道奇要透過交易拿到艾德曼，而且他能拿到長約的原因。

艾德曼去年季中被紅雀交易至道奇，就幫助道奇奪得世界大賽冠軍。艾德曼去年季後以5年7400萬美元合約續留道奇。

此戰艾德曼今天擔任先發二壘手，第9局道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）處理滾地球要傳二壘卻傳短，艾德曼仍接到球，幫助道奇封殺二壘。接著老虎打者巴耶茲（Javier Báez）敲中間方向滾地球，眼看就要穿越，艾德曼「跨區辦案」先用滑接攔到球，再起身快傳一壘完成刺殺。

老虎跑者瑪戈在本壘前被觸殺。（法新社）老虎跑者瑪戈在本壘前被觸殺。（法新社）

第9局2出局後，道奇終結者史考特（Tanner Scott）先是被老虎打者瑪戈（Manuel Margot）敲適時安攻1分，雙方3比3打成平手。接著下一棒的老虎打者R.格林（Riley Greene）敲右外野二壘安打，道奇右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）迅速回傳，艾德曼轉傳直接傳到道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）的手套，讓巴恩斯能在本壘前去觸殺瑪戈，雖然主審第一時間判定瑪戈跑回本壘得分，但道奇提出挑戰，最終改判為瑪戈被觸殺出局，道奇未讓對手在第9局攻進超前分。

老虎隊10局上攻進2分，但道奇10局下灌進5分，包含貝茲的再見三分砲，讓道奇收下開季4連勝。艾德曼全場4打數1安跑回1分，但守備上做出極大貢獻。

對於艾德曼的表現，羅伯斯表示，「他似乎每天都能做些事情，來幫助球隊贏球，那正是一名優秀棒球選手的特徵。」

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