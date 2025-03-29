日職》巨人軍灌12分打爆對手收2連勝 養樂多開季兩戰狂失18分

卡貝吉。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職讀賣巨人今天打線大爆發，全場敲出13支安打，包含新洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）、本季加盟的明星捕手甲斐拓也都開轟，巨人軍最後在主場東京巨蛋以12比0大勝養樂多燕子，巨人隊收下開季2連勝。養樂多吞下2連敗，這兩戰被對手敲30安、狂失18分。

巨人軍比賽精華影片請點此

巨人主砲岡本和真首局就敲帶有1分打點的適時安打，第2局巨人軍狂敲5安，包含門脇誠、E.赫南德茲（Elier Hernandez）的二壘安打，外加養樂多一壘洋將歐蘇納（Jose Osuna）發生守備失誤，讓巨人軍灌進6分。

請繼續往下閱讀...

第3局卡貝吉敲三分砲，幫助取得取得10比0領先，這是卡貝吉連兩天開轟，根據《體育報知》報導，這是巨人隊史首位開季連兩場開轟的洋助人。而甲斐拓也第4局轟出兩分砲，本季首轟也出爐。巨人軍最後以12比0大勝。

巨人先發投手赤星優志主投5局無失分、賞5次三振，摘得本季首勝；養樂多投手吉村貢司郎先發僅投1.1局狂失7分（有4分自責），吞本季首敗。養樂多第二任投手金久保優斗後援2.2局失掉5分。

本季以5年15億日圓合約轉戰巨人軍的甲斐拓也，今天單場3安猛打賞，包含一發兩分砲，這是甲斐拓也15年職業生涯首次開季連兩場猛打賞。

甲斐拓也。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法