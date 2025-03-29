UBA》休賽季曾有「世新瓦解」風聲 蔡佑蓮情緒激動有感而發

世新大學。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍世新大學靠6名可用之兵闖進113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級四強，大三中鋒蔡佑蓮今在準決賽不敵文化大學後，對於休賽季學校的風波有感而發。

去年締造五連霸的世新大學休賽季面臨陣容分裂，前主帥何正峰率領部分主力南下中信學院，世新本季只註冊9人，由於傷兵問題，從複賽階段就只靠6名精兵應戰，以吊車尾晉級4強。

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世新本季前兩次遭遇文化都以超過40分差輸球，今展現拚鬥精神與文化奮戰到最後一刻以6分差惜敗，繳出17分、17籃板的蔡佑蓮賽後情緒激動，流下不甘心的淚水。

「這一路走來很累、很辛苦，」蔡佑蓮在賽後記者會表示，「今天這場比賽就像我們這季的拚鬥精神，我們永不放棄，雖然結果很可惜，但很感謝教練與學姐都很照顧我，包容我的不足之處。」

世新明將與稍後台灣師大與佛光大學的敗方進行季軍戰，蔡佑蓮說，休賽季外界出現「世新瓦解」的風聲，自己也收到很多關心的訊息，「但我都跟他們說，我們還沒有結束，我們還有人，只要還有人、只要還有5個人，我們就可以繼續打。」

蔡佑蓮認為，能靠6個人能走到這裡相當不容易，「我們沒有給自己太多壓力，展現奔放的球風，也不太在意外界的風聲，雖然今天沒有得到理想的結果，但還是很享受這一季的每一場比賽，明年學校應該會有滿大的變動，計劃趕不上變化，但走一步算一步。」

世新大學中鋒蔡佑蓮。（記者陳志曲攝）

世新大學中鋒蔡佑蓮。（記者陳志曲攝）

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