中職》因應兄弟派左投德保拉 統一獅讓林培緯先發守一壘

林培緯。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅林培緯、林泓弦、朱迦恩3位年輕球員今年都是生涯首次一軍開季，林培緯更在生涯首場開幕戰以先發一壘手出賽，總教練林岳平表示，因為陳鏞基開季有點狀況，就先讓林培緯試試看，希望3位年輕球員的可以表現出來。

林岳平指出，開幕戰的打線維持公辦熱身賽的陣容，春訓主要在測試，在陳鏞基出賽少的情形下，林培緯能否頂替位置，雖然一壘還有很多人能守，因應中信兄弟今天派左投德保拉左投，先讓右打的林培緯試試看，「從公辦開始，陣容就有這樣的準備。」

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林岳平表示，陳鏞基在守備後的疲勞恢復能力不是很好，身體恢復的回饋也比較慢，上次在公辦熱身賽守備完（20日先發一壘），身體有點恢復不及，讓他在二軍重新調整，「他有在練習，如果一直在比賽強度，身體可能會受不了。」

林岳平認為，陳鏞基只要能打，在100％的狀態下，球隊一定會用他，因此不希望在開季就陷入受傷的狀態，「他需要休息，沒辦法連續出賽，我們必須找出，沒有陳鏞基、林益全的時候，一壘手是誰。」

林岳平強調，林益全的狀況也沒有不好，但蘇智傑、潘傑楷、林子豪、林培緯都可以守一壘，速度、攻擊各方面都不亞於林益全，開季決定先用另1種組合，「如果又是林益全，練新人都是多餘，既然春訓、公辦都這樣準備，就先試試看。」

至於林泓弦、朱迦恩，林岳平表示，兩人都是替補的角色，雖然球隊還有其他的人選，希望先在二軍準備好，看兩位新人能否把握開季的機會。

林培緯。（記者林正堃攝）

統一獅總教練林岳平。（記者林正堃攝）

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