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UBA》文化被視為冠軍熱門 新科歷史得分后王玥媞坦言難免有壓力

2025/03/29 16:50

文化大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）文化大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕文化大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級四強以69：63力退衛冕軍世新大學，距離隊史第20冠只差最後一步，大五前鋒王玥媞成為新科歷史得分后，她坦言，由於本屆文化備受外界看好，面對四強決戰難免緊張。

王玥媞今開賽手感平平，第二節逐漸找回狀態，最後攻下全場最高24分，生涯5屆80場累積1345分，正式超越前佛光大學女籃王竫婷的1327分，成為UBA新科歷史得分后。

王玥媞賽後對於締造歷史表示，「還是要感謝我的隊友，從大一到現在都要感謝隊友相信我，不然我沒有那麼多機會可以出手。」王玥媞指出，六強時就有機會寫紀錄，但是當時沒有達成，今天其實忘記有機會可以達成紀錄，「這也是好事，不然出手可能會很有壓力。」

文化本季由於衛冕軍世新大學人事震盪，被視為冠軍熱門，她坦言，複賽全勝後外界期望值就很高，也難免因為壓力導致緊張，「感謝美莉老師看出我很緊張，不斷鼓勵我。」

文化因總教練鄭慧芸身兼WSBL國泰主帥，今由教練陳美莉督軍，陳美莉表示，第四節團隊終於展現防守壓迫，是能拉開比分，擊敗世新的關鍵。

文化大學王玥媞（右）。（記者陳志曲攝）文化大學王玥媞（右）。（記者陳志曲攝）

文化大學王玥媞（右）。（記者陳志曲攝）文化大學王玥媞（右）。（記者陳志曲攝）

文化大學教練陳美莉。（記者陳志曲攝）文化大學教練陳美莉。（記者陳志曲攝）

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