TPBL》射手謝亞軒24分 帶領中信特攻打倒夢想家

謝亞軒18投9中包括6顆三分球，進帳24分外帶6助攻、6抄截及5籃板，成為特攻贏球最大功臣。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中信特攻今天在主場新莊體育館，靠當家本土射手謝亞軒轟6顆三分球、進帳24分，最終以88：81打敗氣勢正旺的夢想家，特攻戰績13勝13敗，勝率重返5成，也鞏固住聯盟第4的席次。

謝亞軒以18投9中包括6顆三分球，進帳24分外帶6助攻、6抄截及5籃板，成為特攻贏球最大功臣。他表示，「感謝教練團的信任，隊友也不吝嗇幫我製造出手機會。」

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特攻洋將克力斯斬獲21分、9籃板，先發控球魏嘉豪也有13分、4助攻和4抄截，特攻此仗讓夢想家發生多達28次失誤，也成為贏球關鍵。值得一提的是，特攻近7場共贏6場，如今勝率也重返5成，並領先第5名的台新戰神1.5場勝差。

夢想家賽前帶著3連勝來踢館，只是近期表現出色的蔣淯安缺席，導致火力輸出下降，此仗表現最佳是馬建豪26分，可惜也是白忙一場，至於林俊吉11分、吳家駿10分、高柏鎧14分，首次開箱的洋將龍查9分、17籃板，卻發生7失誤，恐怕還得花些時間適應團隊運作。

夢想家馬建豪26分，可惜白忙一場。（TPBL提供）

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