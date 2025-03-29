WTT挑戰賽》苦戰5局遭法國新秀逆轉 馮翊新和8強門票擦身而過

馮翊新苦戰5局遭法國新秀波雷特逆轉，無緣8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫小將馮翊新今天在2025年WTT印度清奈球星挑戰賽男單16強戰，決勝局錯失9:7的領先，最終連丟4分，2:3遭20歲的法國新秀波雷特逆轉，和8強門票擦身而過。

世界排名58的馮翊新前一輪直落三扳倒世界排名18的奈及利亞名將阿魯納，也打出信心，今天對決世界排名54的波雷特，雙方兩年前曾在德國俱樂部交手過，當時小馮以3:1獲勝。

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這回波雷特有備而來，首局在7平時連拿3分，率先聽牌，馮翊新雖化解2個局點，仍以9:11讓出。

馮翊新第2局起回穩，以11:9、11:7連下兩城，還一度讓對手打到摔拍吞下黃牌。關鍵第4局，馮翊新在5:8落後下奮力追成9平，但決勝時刻兩顆發球都未能拿下，9:11被波雷特扳平戰局。

決勝局，雙方一路纏鬥至6平，馮翊新連續正手發球搶攻得手，取得9:7領先，可惜最後擋不住波雷特連續正手搶攻，一口氣連丟4分，9:11飲恨。

世界排名72的廖振珽也以1:3（6:11、9:11、11:5、3:11）不敵世界排名17的丹麥一哥葛洛斯，苦吞對戰3連敗，同樣止於16強。

女單方面，昨天爆冷淘汰印度名將芭特拉的合庫女將黃愉偼，在16強戰先盛後衰，1:3（11:7、9:11、9:11、9:11）敗給世界排名70的德國華裔女將萬遠，未能幫歸仁國小學姊鄭怡靜報仇。

世界排名29的黃怡樺也以8:11、6:11、7:11敗給世界排名16的波多黎各名將迪亞茲，無緣挺進8強。

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