UBA》49連勝到手！衛冕軍政大收拾台師大明拚5連霸

政治大學林子皓（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級四強今在台北小巨蛋點燃戰火，衛冕軍政治大學靠第三節一波流，以85：70擊敗台灣師大，締造跨季49連勝闖進男一級冠軍戰，距離5連霸差最後一哩路，明將與健行科大和輔仁大學的勝方爭冠。

政大本季雖面臨游艾喆、莫巴耶等冠軍班底離隊，大三主力宋昕澔、吳志鍇扛起重任，在預、複賽階段依舊無往不利。台師大在一哥林韋愷帶領之下，以全本土陣容隊史第25度挺進4強，今要力拚終結對戰政大的10連敗，可惜只打了半場好球。

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政大上半場被台師大逼出18次失誤，打完前兩節取得37：28領先，不過易籃後展現衛冕軍的氣勢，大二後衛林子皓跳出來開火，幫助球隊單節拉出一波28：17的攻勢，提前將勝負定調。

吳志鍇外線4投3中攻下政大最高16分，林子皓15分，宋昕澔13分、8助攻，盛岦12分、14籃板，師大以曾信武14分最佳，第四節打到腳抽筋的一哥林韋愷12分、11籃板，莊政隆12分、10籃板。

政治大學宋昕澔（中）。（記者陳志曲攝）

政治大學宋昕澔（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

政治大學總教練陳子威。（記者陳志曲攝）

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