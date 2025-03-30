佐佐木朗希對決老虎、UBA總決賽小巨蛋開戰 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

美國職棒大聯盟將有兩場轉播賽事，第一場由老虎作客道奇，老虎派出右投歐森（Reese Olson）對決道奇「令和怪物」佐佐木朗希；第二場則是小熊碰上響尾蛇，小熊將派出日籍左投今永昇太，響尾蛇則推出26歲的前大物右投普法特（Brandon Pfaadt）先發。

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中華職棒今日將迎來三場轉播，第一場味全將交手樂天，味全派出艾璞樂對決樂天魔神樂；衛冕軍中信兄弟將繼續坐鎮大巨蛋對決富邦悍將，中信兄弟派出黃博多對決富邦力亞士；最後一場則是台鋼對戰統一，台鋼艾速特掛帥先發強碰統一梅賽斯。

日職今日將有一場轉播，羅德海洋將碰上軟銀鷹，軟銀鷹派出強投上澤直之先發，羅德海洋則推出種市篤暉掛帥先發。

NBA例行賽進入最後衝刺階段，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將與東契奇（Luka Doncic）聯手力抗灰熊。湖人目前戰績44勝29敗排西部第4，與西部第5的灰熊相同。

UBA大專籃球聯賽在小巨蛋點燃最終戰火。男子組方面，台師大將與輔仁大學爭季軍，健行科大則將連續三年與衛冕軍政治大學爭冠；女子組季軍戰將上演台灣師大對決去年締造5連霸的世新大學，佛光大學則與文化大學爭奪女一級冠軍。

MLB

08：00 小熊@響尾蛇 愛爾達體育2台（D-Live 12：00）

09：00 老虎@道奇 愛爾達體育2台、華視、東森洋片台

NBA

08：00 湖人@灰熊 緯來體育、愛爾達體育1台

CPBL

14：00 味全@樂天 DAZN2

16：55 台鋼@統一 愛爾達體育1台

16：55 富邦@兄弟 緯來體育

日職

11：57 羅德海洋VS軟銀鷹 DAZN 1、DAZN 3

UBA大專籃球聯賽

13：00 世新大學VS台灣師大 女子季軍賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

15：00 臺灣師大VS輔仁大學 男子季軍賽 緯來體育、緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

18：00 佛光大學VS文化大學 女子冠軍賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

20：00 健行科大VS政治大學 男子冠軍賽 緯來體育、緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

TPBL

14：30 國王@特攻 MOMO綜合台、博斯運動2台、Youtube

17：00 攻城獅@戰神 MOMO綜合台、DAZN 1、博斯運動2台、Youtube

PLG

17：00 獵鷹@領航猿 DAZN3、民視第1台、四季線上看、Youtube

WTT球星挑戰賽

13：30 清奈站 單打4強

16：00 清奈站 混雙決賽

18：30 清奈站 女單決賽

19：30 清奈站 男單決賽

轉播：愛爾達體育3台

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