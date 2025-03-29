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中職》迎接生涯最後一個賽季 胡金龍談最完美的句點

2025/03/29 17:26

胡金龍。（記者林正堃攝）胡金龍。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年相繼宣布將於季末引退的胡金龍、林智勝，分別被統一獅、味全龍放進開季一軍28人名單，胡金龍表示，很高興在引退年能打開幕戰，最完美的句點是在台灣大賽遇到林智勝。

胡金龍繼2014年在義大犀牛、2017年在富邦悍將後打開幕戰，他表示，很高興在中職穿3件球衣都打到開幕戰，「以前在美職，在道奇、大都會都上到大聯盟，也都進過開季名單，真的打很久了。」

胡金龍指出，公辦熱身賽的表現還算穩定，狀況沒有很好也沒有不好，畢竟中職球員經常上上下下，雖然很久沒從一軍開季，但今年可能是暫時的，「後續看教練怎麼安排，不要因為個人影響球隊。」

胡金龍表示，雖然今年是最後1年，不會覺得打1場就少1場，重要的是把角色扮演好，還是球隊贏球為主，「都要退休了，想再多也沒用，就是享受棒球，最後1年了，不要後悔，偶有佳作就好。」

胡金龍認為，球季是1場馬拉松，真的不是開玩笑的，身體狀況自己最知道，要維持一整季的高強度，真的有負擔，引退賽後能否在大巨蛋舉行，要看球團怎麼安排，「亞太也不錯啊，剩小細節還沒好。」

胡金龍表示，有跟林智勝聊過引退，兩人都還可以打，要打一整季卻有很多環節與細節要顧，現在去想退休以後要幹嘛沒有意義，「先好好享受，如果能跟智勝在總冠軍戰遇到，那就最完美了。」

胡金龍。（記者林正堃攝）胡金龍。（記者林正堃攝）

胡金龍。（記者林正堃攝）胡金龍。（記者林正堃攝）

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