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日職》怎麼了？ 「宇宙軟」吞開季2連敗 竟寫相隔33年罕見紀錄

2025/03/29 18:50

柳田悠岐。（產經體育提供）柳田悠岐。（產經體育提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹今天在福岡巨蛋迎戰千葉羅德，雙方打進延長賽，羅德10局上靠岡大海超前安打，讓軟銀最後以4比5輸球。根據《日刊體育》報導，這是軟銀隊史相隔33年再度吞開季2連敗。

軟銀第3局先靠近藤健介的高飛犧牲打先馳得點，岡大海第5局揮出逆轉三分砲，不過軟銀強打柳田悠岐5局下也擊出三分砲，前5局打完軟銀以4比3領先。但羅德洋砲索托（Neftali Soto）6局上敲陽春砲追平。

正規9局打完雙方4比4戰成平手，進入延長賽。岡大海在10局上敲右外野適時安打攻進超前1分，軟銀10局下無功而返，最後吞下開季2連敗。

羅德洋投葛雷洛（Tayron Guerrero）後援1局賞3次三振無失分，摘本季首勝。終結者益田直也1局無失分收本季首次救援成功。軟銀投手藤井皓哉後援1局失1分吞敗。

《日刊體育》報導，軟銀吞開季2連敗，這是自1992年軟銀前身大榮鷹之後，隊史相隔33年吞開季2連敗。若以主場來算，軟銀隊史前一次吞主場開季2連敗，已經是1974年的南海隊（軟銀前身）。

軟銀鷹隊史有11次日本一總冠軍，其中自2003年起，軟銀就摘得8冠，前一次奪冠是在2020年。軟銀去年闖進日本大賽，但最後不敵橫濱DeNA。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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