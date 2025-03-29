NBA》柯瑞傷癒復出助隊擊敗鵜鶘 柯爾：他看起來就是我們熟悉的樣子

柯瑞。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，全場貢獻23分，幫助球隊中止連敗，幫助勇士在主場以111：95擊敗鵜鶘。柯瑞賽後談到自己傷勢的嚴重性，並形容為「深層且嚴重的挫傷」。

柯瑞受訪表示，這次的傷勢讓他想起2020年–2021年賽季在火箭主場受傷的情況，當時他也因摔倒造成尾骨細微骨折：「幸運的是這次沒有骨折，也沒有骨頭損傷……雖然會痛一陣子，但我能打球，只要不再次摔到尾骨就不會惡化。」

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他補充說，這次回歸比賽時並未感到明顯不適或擔憂，但也坦言目前尚不清楚這次挫傷會持續多久：「休息一週在某些方面讓身體恢復得不錯，但在比賽節奏與體能上要回到原本狀態，還是有些挑戰。比賽尾聲我盡量控制節奏，不做太冒險的動作。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也在賽後表示，柯瑞的回歸對球隊至關重要，這段期間的休息對他本人也有明顯幫助：「我覺得他看起來狀態很好，移動流暢，控球也做得很好。我認為他打了一場很棒的比賽。雖然最後可能連續錯失了5、6個三分球，數據不算漂亮，但他看起來就是我們熟悉的那個樣子，我想這一週的休息對他幫助很大。」

勇士目前距離例行賽結束僅剩9場比賽，仍需仰賴柯瑞在身心兩方面都維持最佳狀態，力拚季後賽席次。戰勝鵜鶘後，勇士暫居西部第7，與第6的快艇戰績相同，灰狼則僅落後半場勝差，三隊皆力求搶下第6種子，以避免進入附加賽。

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