晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》柯瑞傷癒復出助隊擊敗鵜鶘 柯爾：他看起來就是我們熟悉的樣子

2025/03/29 18:12

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，全場貢獻23分，幫助球隊中止連敗，幫助勇士在主場以111：95擊敗鵜鶘。柯瑞賽後談到自己傷勢的嚴重性，並形容為「深層且嚴重的挫傷」。

柯瑞受訪表示，這次的傷勢讓他想起2020年–2021年賽季在火箭主場受傷的情況，當時他也因摔倒造成尾骨細微骨折：「幸運的是這次沒有骨折，也沒有骨頭損傷……雖然會痛一陣子，但我能打球，只要不再次摔到尾骨就不會惡化。」


他補充說，這次回歸比賽時並未感到明顯不適或擔憂，但也坦言目前尚不清楚這次挫傷會持續多久：「休息一週在某些方面讓身體恢復得不錯，但在比賽節奏與體能上要回到原本狀態，還是有些挑戰。比賽尾聲我盡量控制節奏，不做太冒險的動作。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也在賽後表示，柯瑞的回歸對球隊至關重要，這段期間的休息對他本人也有明顯幫助：「我覺得他看起來狀態很好，移動流暢，控球也做得很好。我認為他打了一場很棒的比賽。雖然最後可能連續錯失了5、6個三分球，數據不算漂亮，但他看起來就是我們熟悉的那個樣子，我想這一週的休息對他幫助很大。」

勇士目前距離例行賽結束僅剩9場比賽，仍需仰賴柯瑞在身心兩方面都維持最佳狀態，力拚季後賽席次。戰勝鵜鶘後，勇士暫居西部第7，與第6的快艇戰績相同，灰狼則僅落後半場勝差，三隊皆力求搶下第6種子，以避免進入附加賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中