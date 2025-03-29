UBA》賽後跟南山學弟莊政隆說了什麼？宋昕澔：用客語講廢話

政治大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學今以85：70力退台灣師大，闖進113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級決賽，政大隊長宋昕澔拿下13分、8助攻，賽後也透露與南山高中學弟莊政隆的互動內容。

宋昕澔預賽階段以場均7.5助攻成為新科助攻王，預、復賽階段總計出賽21場，場均15.3分、4.8籃板、6.5助攻、2.1抄截，今手感平平，13投5中拿下13分，他表示複賽的腳傷尚未恢復至百分之百，因此比賽前半段先以防守、傳球等方式幫助球隊，「比賽後半段製造隊友的機會，幫隊友製造出空檔，是我覺得今天自己做得最好的地方。」

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值得一提的是，賽後雙方致意時宋昕澔也與效力師大的南山學弟莊政隆有一番互動，賽後被問及此時，他表示，兩人因為都是苗栗人所以感情不錯，「而且我們都是客家人，就是用客語講了一些廢話，沒有特別重要，他在高中的時候就很有企圖心，我也為他在師大的表現感到開心。」莊政隆此役攻下12分、10籃板、6助攻。

政治大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

政治大學宋昕澔（左）高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

政治大學宋昕澔（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

台灣師大莊政隆（中）快攻上籃。（記者陳志曲攝）

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