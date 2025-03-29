晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》賽後跟南山學弟莊政隆說了什麼？宋昕澔：用客語講廢話

2025/03/29 18:30

政治大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）政治大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學今以85：70力退台灣師大，闖進113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級決賽，政大隊長宋昕澔拿下13分、8助攻，賽後也透露與南山高中學弟莊政隆的互動內容。

宋昕澔預賽階段以場均7.5助攻成為新科助攻王，預、復賽階段總計出賽21場，場均15.3分、4.8籃板、6.5助攻、2.1抄截，今手感平平，13投5中拿下13分，他表示複賽的腳傷尚未恢復至百分之百，因此比賽前半段先以防守、傳球等方式幫助球隊，「比賽後半段製造隊友的機會，幫隊友製造出空檔，是我覺得今天自己做得最好的地方。」

值得一提的是，賽後雙方致意時宋昕澔也與效力師大的南山學弟莊政隆有一番互動，賽後被問及此時，他表示，兩人因為都是苗栗人所以感情不錯，「而且我們都是客家人，就是用客語講了一些廢話，沒有特別重要，他在高中的時候就很有企圖心，我也為他在師大的表現感到開心。」莊政隆此役攻下12分、10籃板、6助攻。

政治大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）政治大學拿下勝利，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

政治大學宋昕澔（左）高聲歡呼。（記者陳志曲攝）政治大學宋昕澔（左）高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

政治大學宋昕澔（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）政治大學宋昕澔（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

台灣師大莊政隆（中）快攻上籃。（記者陳志曲攝）台灣師大莊政隆（中）快攻上籃。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中