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NBA》宣示勇士劍指總冠軍！ D.格林：讓隊友明白這是我們的目標

2025/03/29 19:07

D.格林（右）。（美聯社）D.格林（右）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《NBC SPORTS》報導，勇士資深防守悍將D.格林（Draymond Green）在最新一集《Dubs Talk》中，表達自己對於勇士本賽季奪冠的肯定與信心。

自從「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）披上勇士戰袍以來，球隊戰績為16勝5敗。D.格林說道：「當全明星周到來時，我們和J.巴特勒大概只打了5場比賽，但我知道那幾場比賽裡的感覺，那種化學效應。」

「你可能還記得去年柯瑞（Stephen Curry）和柯爾（Steve Kerr）說我們已經沒招了，但現在有了J.巴特勒，這讓我們可以打小球，也能排出各種不同的陣容。如果你真的要奪冠，你就必須變化陣容，應對各種局面。」D.格林說道。

D.格林進一步表示：「柯瑞絕對知道怎麼贏得冠軍，我也知道，J.巴特勒也是，他曾帶著黑馬球隊兩度闖進總決賽。所以光我們3個，再加上我們的指揮官，那位奪冠專家，他手上有9枚冠軍戒指。所以我才會那麼說，我是真的相信。」

「我也知道冠軍球隊該有的氛圍，而這支球隊有。我之所以那麼說，是因為我要讓隊友們明白，這就是我們的目標，這就是我們要去追求的。」D.格林補充道。

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