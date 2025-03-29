中職》叩關三度仍飲恨！德保拉再度無緣開幕戰勝投

德保拉。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今天推出37歲資深洋投德保拉，開幕戰面對統一獅隊先發，是他生涯第3次在開幕戰先發登板。德保拉投球內容不差，但4、6兩局分別遭關鍵安打狙擊，投不滿6局退場，退場時是敗投候選人，今年再次與開幕戰勝投無緣。

4局上，獅隊首位打者邱智呈擊出二壘安打，1出局後，陳傑憲擊出滾地球造成內野安打，林安可接著敲安，帶有1分打點。

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6局上，獅隊攻勢再起，蘇智傑、陳傑憲和林安可接連安打，1出局後造成滿壘。中信兄弟趨前守備，潘傑楷擊出此役個人單場第2支安打，帶有2分打點。

德保拉遭潘傑楷敲安後退場，由王奕凱接手，林培緯的打席擊球造成游擊手江坤宇失誤，陳聖平的安打再帶有打點。獅隊2出局後換上代打胡金龍，又擊出帶有打點安打。該半局獅隊打了10人次，在江忠城登板三振邱智呈之下結束，但獅隊單局猛攻6分。

總計德保拉此役，投5.1局用94球，被擊出多達10支安打、2次三振，失5分（4責失）。

德保拉前兩次開幕戰登板，分別是2021年和2023年，他在2021年投4局失3分無關勝敗，2023年則是吞下敗投，今年則是敗投候選人。

德保拉。（記者林正堃攝）

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