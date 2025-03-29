2025屏東縣長盃田徑錦標賽一連2天登場 近千名選手一爭高下

屏東縣縣長盃田徑錦標賽今天開幕。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣縣長盃田徑錦標賽今天（29日）至30日一連2天於屏東縣立田徑場登場，本屆賽事分為國小男、女童組、國中男、女及混合組與社會男、女及混合組共8組、153隊，吸引來自全縣982名選手參賽，展現對田徑項目的踴躍參與及支持。

屏東縣政府注重體育發展，經綜整盤點重點發展學校給予體育資源，積極推動四級五區體育人才培育政策，持續改善選手訓練環境及軟硬體設施，輔以運動科學界入，並完善專任運動教練的配置，建構優秀選手從國小至大學四級五區銜接體系。

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今年（2025年）屏縣選手於田徑領域中屢創佳績，在台北市春季全國田徑公開賽中，林志成在公開男子組撐竿跳高項目，以5.26公尺奪得金牌並破大會紀錄，黃正琦也奪得銀牌，屏縣於該項目包辦金、銀牌，傑出的成績不但展示屏東縣在田徑的深厚實力，也反映出屏東縣政府多年來在體育發展與人才培養方面的投入與豐碩成果。

屏東縣政府表示，歡迎縣民親臨現場加油，感受田徑選手們在賽場上速度與力量的展現，也期許各組別選手在比賽中展現最佳狀態，充分發揮自身實力，透過賽事以賽代訓，讓即將出戰今年全中運的選手做好賽前準備。

屏縣府也盼透過運動賽事，吸引更多民眾參與田徑，培養健康的運動習慣，享受運動帶來的樂趣與好處，為地方體育發展奠定基礎。

屏東縣縣長盃田徑錦標賽今天開幕後，展開兩天的競賽。（圖由屏東縣政府提供）

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