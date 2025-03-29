謝國城盃少棒》比孫易磊那一批更強！ 台北市勇奪隊史第8冠

台北市奪冠。（台灣世界少棒聯盟提供）
〔記者羅志朋／台北報導〕謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行冠軍戰，台北市面對衛冕軍桃園市展現強大火力，全場狂掃13安，最終就以11：5勝出勇奪隊史第8冠。
此役前3局打完雙方形成5：5平手，4局下台北市趁對手換投發起攻勢，在對方王牌林冠嶔中繼3.2局達到球數限制退場後，後段棒次帶動敲出串聯安打，從蔡穆德開始，連續4棒擊出安打個帶有1分打點，讓他們繼首局後再次手握4分領先。
請繼續往下閱讀...
台北市先發投手林晉擇也在5局上2出局因球數限制退場，接替投球的張淳博控制住局勢，加上5局下自家再添2分保險分，勝負大致已定。林晉擇此役用86球完成任務，挨了7支安打，其中1支是2局上黃睿鴻所敲的陽春彈，這也是他所失5分裡的唯一1分責失，飆出6次三振。
林晉擇很早就接獲冠軍戰先發任務，他說，過往就有豐富的封王戰經驗，此役策略是投給對手打不好，交給隊友幫忙守備。此役他也在1局下敲出首局首打席陽春全壘打，直言是想幫自己打分數，這支個人在本屆賽會的第3轟，也是生涯第15轟，「我也比較喜歡打擊。」
台北市總教練賴敏男對林晉擇讚譽有加，形容是少棒一流的投打人才，今天也完成份內工作，「本來就設定他在限制的85球盡量拉長局數，後面再交給後援，如果不是二壘手失誤，也沒有大量失分。」
形容林晉擇屬於神經大條的個性，賴敏男透露，其實子弟兵來自運動世家，爸爸是台北市百齡高中拳擊隊教練林世華，「剛好他爸爸是我學弟，就跟他說兒子的條件不錯，叫他來打棒球。」
被桃園市隊搶走2年冠軍後，台北市隊重新奪回王座，不過前一次代表台北市封王的是福林國小，東園國小則是在久等8年後才再創巔峰，賴敏男笑說，這批子弟兵比8年前孫易磊、劉俊緯在陣中時更強，接下來前進南韓要挑戰亞太區出線，替台灣爭取連續4年前進威廉波特少棒賽，自己也想繼2015年後再度圓「美」夢，「真的是十年磨一劍。」
★團體獎
第一名 台北市
第二名 桃園市
第三名 台中市
第四名 南投縣
★個人獎
打擊獎 桃園市 謝承濬 （打擊率0.818）
打點獎 台北市 林晉擇 （9分打點）
全壘打獎 桃園市 謝承濬 （3轟）
投手獎 南投縣 王子恒 （9局、防禦率0.00）
最有價值球員 台北市 林晉擇
教練獎 台北市 駱政宇
台北市奪冠。（台灣世界少棒聯盟提供）
台北市林晉擇投打俱佳榮膺大會MVP。（台灣世界少棒聯盟提供）