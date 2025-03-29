NBA》點名庫明加接班小裴頓防守重任！ D.格林：去防守對方最強球員

庫明加（左）。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕面對勇士防守大將小裴頓（Gary Payton II）因左手拇指韌帶部分撕裂缺陣的情況下，資深防守悍將D.格林（Draymond Green）在美國時間週五播出自己的Podcast節目《The Draymond Green Show》中，與共同主持人、退役球星戴維斯（Baron Davis）討論隊上年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）的角色，並給予明確且直接的建議，希望他能調整心態，勇於迎接新挑戰。

D.格林表示：「外界對JK有太多討論，說他該做什麼、該如何找到自己的定位等等，但我要說的是，在GP缺陣的情況下，如果我是庫明加，我不管外界怎麼說，我只會說：『我要去防守對方最好的後衛。我想要成為那個壓迫控球點的防守者。我會緊咬這名後衛、我要改變比賽節奏。』」

請繼續往下閱讀...

D.格林希望身高6呎8吋、體重210磅的庫明加能善用自己的身體條件與攻防潛力，成為勇士在小裴頓長期缺陣時所仰賴的防守箭頭。對庫明加而言，這項任務雖然艱鉅，但並非遙不可及。

「因為我們都知道庫明加能得分，我們非常清楚他在進攻端的能力。試想一下，如果他能說出：『我要去防守對方最強的球員，我要全場緊迫盯防，我會拚到精疲力盡，因為我要防得夠狠。』這才是贏得總冠軍的方式。所以如果我是庫明加，這就是我該有的心態。而我認為他完全有能力做到。如果他真的做到了，整個局勢都會改變。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法