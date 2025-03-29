PLG》盧峻翔沒打照贏！領航猿勝台鋼獵鷹拉出4連勝

關達祐此仗貢獻17分、6助攻，表現相當搶眼。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕一哥「夜王」盧峻翔休兵，領航猿其他本土球員有扛起來，最終以111：102打敗台鋼獵鷹，因此富邦勇士只要明天能戰勝背靠背出賽的領航猿，就能確定奪本季例行賽第2，將在首輪季後賽獲得主場優勢。

盧峻翔因為近期出賽頻繁，本週兩場確定都不會上場，而獵鷹今天也得把握機會搶下勝利，如此一來才有機會搶下首輪季後賽的主場優勢。

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獵鷹首節小幅領先，但頂替盧峻翔先發的關達祐在第二節拿9分也率隊反超，再來領航猿也持續維持小幅領先，最終在主場收下勝利。關達祐此仗貢獻17分、6助攻，表現相當搶眼，李家慷14分、林子洧12分、陳昱瑞8分，至於洋將布依德22分、伯朗12分、瓊斯19分。

獵鷹翟蒙26分、鉑金22分、白薩19分，谷毛唯嘉10分、20助攻，其中助攻更打破聯盟紀錄，無奈還是打不贏領航猿。獵鷹戰績12勝11敗，本季例行賽只剩1場比賽，如果勇士明天贏領航猿，也將拿下本季第13勝，即使獵鷹、勇士最後戰績相同，勇士因有5勝3負對戰優勢，將確定獲第2，在首輪季後賽將享有主場優勢。

林子洧12分。（PLG提供）

關達祐此仗貢獻17分、6助攻，表現相當搶眼。（PLG提供）

李家慷14分。（PLG提供）

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