UBA》李宜樺準大三元退台師 佛光終止小巨蛋6連敗明與文化爭冠

李宜樺（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級四強今在台北小巨蛋登場，佛光大學在隊長李宜樺繳出18分、9籃板、9助攻準大三元領軍，以64：56擊敗台灣師大，明將與文化大學爭奪女一級冠軍。

佛光女籃在107學年度勇奪隊史首冠，上季以第4名作收，本季捲土重來以第2種子晉級，矢志終止小巨蛋跨季6連敗。台師大上季在冠軍賽不敵世新，今年已是連5季、隊史18度闖進四強，要力拚睽違10季的隊史第4冠，兩軍預、複賽對決各拿1勝。

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佛光上半場靠陳丁綺12分、10籃板領軍，打完前兩節取得37：20領先，台師大克服第二節團隊只拿6分的得分荒，易籃後靠碩二的林佳蓉跳出來率隊展開反撲，在第四節開始前追到44：52。

不過林佳蓉奮戰到第四節出現抽筋情況退場，佛光則靠隊長李宜樺穩住陣腳，穿針引線串聯攻勢，再度擴大領先，終場以8分差收下勝利。

佛光此役3人得分超過雙位數，陳丁綺攻下17分、17籃板，連文鈴挹注14分、8籃板、4抄截，台師大以林佳蓉18分最佳，江子柔14分、5籃板，林品妤10分、10籃板、3助攻。

佛光大學李宜樺。（記者陳志曲攝）

佛光大學李宜樺（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

佛光大學陳丁綺（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）



佛光大學連文鈴（左）三分出手。（記者陳志曲攝）



臺灣師大林佳蓉（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣師大林佳蓉（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

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