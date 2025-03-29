中職》台鋼首戰前車隊掃街造勢 洪總期待球迷「塞滿澄清湖球場」

台鋼雄鷹今天在本季首戰開打進行造勢活動，現場湧入許多高雄球迷力挺高雄隊。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹明（30）天作客台南球場與統一獅交手展開本季首戰，由洋投艾速特掛帥先發，主場開幕戰則是4月4日在澄清湖大本營迎戰樂天桃猿。

台鋼雄鷹隊史第2年一軍賽季開打前一天，今天在高雄市區車隊掃街，並在澄清湖球場舉辦開幕戰前夜造勢活動，凝聚高雄市民、球迷力量，用火熱夜晚迎接2025全新賽季，台鋼集團會長謝裕民親自到場，台鋼雄鷹董事長王炯棻代表熱情喊話：「非常感謝各位今天到這邊來支持球隊，我們生長在台灣，去年12強說『台灣尚勇』，我們住在高雄，要說『高雄尚贏』，我們是台鋼雄鷹，乒乒乓乓雄鷹第一名！」

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車掃活動由台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋領隊、副領隊楊士霈、總教練洪一中領頭，選手則由隊長王柏融帶領「12強金牌鷹雄」陳柏清，以及經典賽資格賽國手王博玄、曾子祐，還有台鋼集團桂田文創執行長謝汶芳，帶領Wing Stars啦啦隊，加上吉祥物TAKAO與TAKAMEI、應援團長奧丁、柏澄、Matt，浩浩蕩蕩共9台車在高雄市區進行車隊掃街，沿路許多熱情高雄市民穿上台鋼雄鷹球衣、服飾、手舉應援道具、自製看板，跟著車隊一起前進或在路邊熱情揮手。

車掃活動從九如一路「鷹HOUSE出發」，行經高雄市區，終點站回到澄清湖棒球場，緊接著開幕戰前夜造勢活動登場，高雄在地樂團「淺堤」現場演唱揭開序幕，接著台鋼雄鷹鐵粉、2025鷹國大使上台信心喊話，展現高雄人挺高雄隊實際行動；

台鋼雄鷹應援團長奧丁、柏澄、Matt帶來舞蹈表演，吉祥物TAKAO、TAKAMEI及台鋼獵鷹吉祥物大員，3兄妹首度合體，由大哥TAKAO拿手魔術秀暖場，3兄妹再小秀一段舞蹈；重頭戲Wing Stars登場，2025新單曲〈Cheer it up加大〉唱跳LIVE演出，接著與3位團長帶來應援曲教學，與球迷朋友一起為了主場開幕戰做準備。

開幕戰前夜造勢活動壓軸好戲，教練團、選手登台，洪一中喊話，期待球迷塞滿整座澄清湖球場：「讓你們的吶喊加油聲，讓整個鳥松區都聽得到，我們球員也會非常努力，你們的吶喊聲有多大聲，球員的表現就會有多棒，我期待塞爆澄清湖的時候，我們一定會非常努力，讓台鋼盡早得到總冠軍！」

劉東洋對於掃街、造勢活動滿滿人潮相當感動，他說：「感受到大家給我們關愛的眼神跟回饋給我們的熱情都愈來愈強烈，這是過去一整年我們在洪總的帶領下，選手打出很多感動球迷的比賽，這是球迷給我們的反饋，今年我們當然也不能漏氣，一定要打出更好的成績，也懇請各位高雄的球迷、雄鷹的球迷，繼續給我們在地的球隊台鋼雄鷹更多熱情的支持。」

台鋼雄鷹2025年主場開幕戰4月4日登場，上半季主場賽事預售票於FamiPort及FamiTicket熱賣中，主場開幕系列賽4月4、5、6日在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，首場比賽「主場開幕戰」、後兩日「高雄製造」主題日，3連戰預售票總和已突破兩萬張。

台鋼雄鷹總教練洪一中向球迷喊話，期待他們塞滿澄清湖球場。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今天在高雄市區進行車隊掃街。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今天在高雄市區進行車隊掃街。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今天在高雄市區進行車隊掃街。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今天在高雄市區進行車隊掃街。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今天在高雄市區進行車隊掃街。（台鋼雄鷹提供）

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