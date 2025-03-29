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中職》等了35年！ 統一獅開幕戰客場再勝兄弟

2025/03/29 19:58

統一獅擊敗中信兄弟。（記者林正堃攝）統一獅擊敗中信兄弟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊史上，開幕戰作客的戰績悲情，今天以前客場1勝7敗，前一次客場開幕戰奪勝已要追溯至職棒元年勝兄弟象。今開幕戰再次由獅象兩隊擔綱，這回獅隊打線大爆發，團隊擊出14支安打，8:0擊敗中信兄弟。

2局上，獅隊潘傑楷1出局時擊出中外野方向安打，是本季中職首支安打，但新人林培緯擊成雙殺打，獅隊錯過得分機會。3局下，兄弟首位打者詹子賢擊出二壘打，進佔得點圈，但後續隊友沒能送回分數。

4局上，獅隊首位打者邱智呈擊出二壘安打，1出局後，陳傑憲擊出滾地球造成內野安打，林安可接著敲安，帶有1分打點。

6局上，獅隊攻勢再起，蘇智傑、陳傑憲和林安可接連安打，1出局後造成滿壘。中信兄弟趨前守備，潘傑楷擊出此役個人單場第2支安打，帶有2分打點。

該半局，獅隊打線將德保拉打退場，同時單局打了10人次、猛灌6分。7局上，林安可對李振昌擊出陽春砲，林安可本季首戰就擊出首轟，也是聯盟本季首支全壘打。林安可完成單場猛打賞，連同7局的陽春砲，單場2打點，這支全壘打同時也是獅隊隊史第2400轟。

中信兄弟今年在大巨蛋得分「苦手」，前3戰分別是交流賽敗給日本火腿、兩場公辦熱身賽敗給樂天桃猿和富邦悍將，這3場比賽全數遭完封，連同今再敗給獅隊，連續4場未能得分。

統一獅林安可開轟。（記者林正堃攝）統一獅林安可開轟。（記者林正堃攝）

統一獅林安可開轟。（記者林正堃攝）統一獅林安可開轟。（記者林正堃攝）

統一獅洋投布雷克。（記者林正堃攝）統一獅洋投布雷克。（記者林正堃攝）

統一獅洋投布雷克。（記者林正堃攝）統一獅洋投布雷克。（記者林正堃攝）

統一獅胡金龍敲清壘安。（記者林正堃攝）統一獅胡金龍敲清壘安。（記者林正堃攝）

中信兄弟洋投德保拉。（記者林正堃攝）中信兄弟洋投德保拉。（記者林正堃攝）

統一獅洋投布雷克。（記者林正堃攝）統一獅洋投布雷克。（記者林正堃攝）

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