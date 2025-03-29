花式滑輪溜冰》陳毅帆、黃詠蘭飆高分摘金 台灣國際賽各自二連霸

陳毅帆（右起）、黃詠蘭都完成台灣國際公開賽二連霸。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽於新竹縣竹北國民運動中心完成第3天賽程，「台灣王子」陳毅帆一掃先前並排長曲失誤落至第3的陰霾，直排輪成年男子組終挾高分衛冕奪金；至於18歲新秀黃詠蘭也舞出個人最佳成績，直排輪成年女子組完成二連霸。

陳毅帆回到擅長的直排花式，前一天短曲以54.15分輕鬆領先，隔日長曲再接再厲，不但完成許多高難度動作，更吸引全場目光和熱烈掌聲，最終長曲獲得97.15分、總和151.30分，比去年同賽事的140.32分進步許多。「先前比賽都已經過去了，不會影響今天表現，何況並排本來就不是我的專長。」陳毅帆表示，整體表現還算滿意，畢竟是今年首項賽事，就順利去完成，接下來目標不變，「今年有三大賽，全運會、亞錦和世錦賽，當然希望能夠全部包辦金牌。」

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至於黃詠蘭跳過青年組直攻成人組，也付出不少代價，去年暑假練習翻滾不慎撐地造成右手掌骨裂，動刀植入12個鋼釘，但她只休息2至3週，就重新投入訓練，如今長曲獲得61.88分、總和102.09分，一舉超越去年同賽事個人最佳的100.34分，賽後黃詠蘭開心大吃甜甜圈慶功，「整套長曲跟去年差不多，只動了一些小地方，整體表現比去年更穩定，自己也很滿意。」

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