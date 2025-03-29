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TPBL》連敗球隊對決！戰神第四節轟32分逆轉雲豹 終結5連敗

2025/03/29 20:44

米勒（右2）拿28分、7籃板，帶領台新戰神止敗。（TPBL提供）米勒（右2）拿28分、7籃板，帶領台新戰神止敗。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台新戰神、桃園雲豹今天在台北和平館上演「連敗球隊的對決」！戰神靠洋將米勒28分，以及主控丁聖儒19分、9助攻，以97：88戰勝雲豹，終結5連敗，也賞給雲豹5連敗。

戰神其實今天開賽表現不佳，雲豹也把握機會打出11：2攻勢，不過戰神在第二節就有所振作，並未讓雲豹揚長而去。戰神在第三節就靠米勒11分、丁聖儒7分，將戰局扳平，戰神第四節靠新洋將席樂9分、米勒7分、丁聖儒7分，成功守住主場，也擺脫連敗陰霾。

米勒此仗17投10中，拿28分、7籃板，丁聖儒13投6中及罰球8中6，斬獲19分、9助攻，至於席樂其實手感不大理想，只有17投4中，但他三分球2投全進，也貢獻19分、6籃板。

雲豹未能在下半場守住對手，只能黯然接受5連敗的事實。國手級後衛高錦瑋20分、5籃板、4助攻，克羅馬19分挹注，艾吉16分、20籃板，但團隊三分球命中率不到30％，罰球命中率也只有60.9％，成為輸球的兩大致命傷。

丁聖儒19分、9助攻。（TPBL提供）丁聖儒19分、9助攻。（TPBL提供）

台新戰神新洋將席樂首度亮相，拿下19分、6籃板。（TPBL提供）台新戰神新洋將席樂首度亮相，拿下19分、6籃板。（TPBL提供）

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