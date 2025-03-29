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UBA》生涯最後一季仍無緣冠軍 台師碩二射手林佳蓉淚灑記者會

2025/03/29 20:51

台灣師大吞敗。（記者陳志曲攝）台灣師大吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣師大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級四強以56：64不敵佛光大學無緣爭冠，迎來生涯最後一季的碩二射手林佳蓉繳出全隊最高18分、11籃板，在賽後記者會難掩遺憾，一度哽咽到說不出話。

林佳蓉大學時期就讀文化，碩士班來到台師大，過去五年都看著世新封后，今年迎來生涯最後一年，希望以冠軍為UBA生涯劃下完美句點，今天在四強戰下半場率隊展開反撲，第四節還打到抽筋退場，可惜仍功敗垂成。

林佳蓉賽後坦言，今天出現太多失誤，防守上鞏固籃板不夠確實，被問及如何面對明天與世新大學的季軍戰時更激動落淚，一度哽咽到說不出話來，「我覺得心態方面要好好調整，因為準備一整年就是想打冠軍賽，希望把冠軍拿回來，我覺得我們沒有做得不好，是真的努力不夠，希望明天大家可以調整好心態，把這一年度最後一場球打好。」

台師大總教練梁嘉音表示，林佳蓉很積極、責任感很重，習慣把勝負扛在肩上，複賽階段陷入低潮因此壓力不小，因此告訴她要適時分球，不要單打獨鬥。梁嘉音肯定林佳蓉今除了得分，在防守包括鞏固籃板上也有所貢獻，她隨後告訴愛徒，「你已經做得很棒了！」

臺灣師大林佳蓉（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）臺灣師大林佳蓉（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

台灣師大總教練梁嘉音。（記者陳志曲攝）台灣師大總教練梁嘉音。（記者陳志曲攝）

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