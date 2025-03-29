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中職》開幕戰迎接生涯一軍初登板 伍立辰卻忘記把球留下

2025/03/29 20:53

伍立辰。（記者林正堃攝）伍立辰。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕伍立辰去年9月還在打U-23世界盃，今天卻站上大巨蛋的投手丘，用24球中繼1局無失分，於中職2025年球季開幕戰完成生涯初登板，他覺得，這半年來的際遇彷彿不斷打怪升級，經驗條與技術條都有快速成長。

伍立辰於去年季中選秀第2輪被中信兄弟指名，今年春訓結束隨隊打公辦熱身賽，出賽4場投5局零失分，還沒在二軍出賽就直接從一軍開季，今天8局上首次站上一軍賽場，2出局後先被陳重廷敲安再保送邱智呈，在教練喊暫停後解決朱迦恩全身而退。

伍立辰指出，上場時其實不會很緊張，被打安打後立刻投出保送，主要是因為急著要投球，重心太早往前造成控球不穩，王建民教練上來提醒後及時修正，「因為分數差距比較大，謝謝教練在這時候讓我上去，比較沒有緊張感，可以好好享受。」

伍立辰表示，雖然教練沒有特別交代，賽前還是做好可能上場的準備，隊友可能知道他是初登板，在他下場後都跑來敲他的頭，「大家都鼓勵我，丟得不錯，家人也有來看比賽，可是我忘記把球留下來。」

伍立辰覺得，不曾想過生涯初登板的場景，也沒想到這麼快就踏上一軍賽場，第1次在4萬人滿場投球，聽到全場高喊他麼名字，當下會起雞皮疙瘩也很振奮，「有想過會有觀眾，但沒想到會這麼多，半年前還在大學比賽，這段時間的變化蠻大的。」

中信去年季中選秀第3輪指名陳冠穎同樣跳過二軍直接一軍開季，接在伍立辰後投1局，只用9球就讓對手3上3下。

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