NBA》勝場數是上季3倍寫歷史 活塞教頭畢可史塔夫：沒打算停下來

活塞自2015-16年賽季以來首度打出超過5成的勝率。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕儘管狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）與哈里斯（Tobias Harris）因傷缺陣，活塞今日仍以133：122擊敗東部龍頭騎士，這場勝利讓活塞自2015-16年賽季以來首度打出超過5成的勝率，同時成為NBA史上第一支單季勝場數達到上季3倍的球隊。

此戰恰好是活塞總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）對上他過去曾執教的老東家，賽後他在媒體會上以謙遜態度回應，「我們還有事要做，周一還有一場比賽，每一場勝利我們都心懷敬意，因為我們知道在NBA贏球有多困難，但我們的球員有更大的目標。當你心裡懷抱著更大的目標時，就必須專注當下，專注於每一天的過程。等到賽季結束時，我們會回頭檢視整體表現，但現在我們正處於其中，並且沒有打算停下來。」

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此外，上週六才從腳踝傷勢中復出的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）此役火力全開，攻下本季新高的32分，並投進7記三分球，「記得我們剛進聯盟時還在活塞舊主場，那時候看台上有很多空位。幾周前對雷霆的比賽，是我第一次看到這球館這麼吵，當時我們還沒上場，球館就已經坐滿了3分之2。」

小哈德威進一步表示：「這就說明了我們這一季付出了多少努力、奉獻與犧牲，才能讓球迷回到現場支持我們。我們很需要他們的力量，我真的很開心，也很興奮能見證這樣的轉變。」

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