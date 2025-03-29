晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》叫李雅英來坐腿上？雲豹嚴正發聲 強烈抗議媒體不實報導

2025/03/29 21:13

李雅英。（資料照，記者林正堃攝）李雅英。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕台啤永豐雲豹球團今日發出聲明，強烈抗議有媒體不實報導，澄清球隊執行長張建偉並無在網路影片中，發表「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」等言論。

台啤永豐雲豹球團聲明如下：

針對今（29）日媒體以「叫李雅英來坐腿上...TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻」為標題之報導，以及其他標題與內容類似之新聞，捏造本球隊執行長張建偉發表「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」等言論，與實際事實明顯不符，本隊特此嚴正澄清並提出強烈抗議。

經查證，張建偉執行長於節目中之實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語，相關媒體所報導內容明顯為斷章取義與誇大杜撰，已嚴重侵害張執行長之名譽。

儘管如此，我們也認知到，節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導、刺激留言，確有考量不周之處，未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉執行長本人在此誠摯致歉。

本隊一向秉持尊重、專業與體育精神，對於任何影響球隊形象與成員聲譽的不實報導，本隊將保留追究相關法律責任之權利，並正告相關媒體立即更正錯誤報導，以正視聽、還原事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中