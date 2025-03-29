NBA》談震撼交易案後與隊友相處 A.戴維斯：現在我們兄弟情滿滿！

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕儘管獨行俠明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）已經加入球隊一段時間，但他仍處於適應階段，並剛從腹內收肌傷勢中復出，該傷勢也讓他缺席了18場比賽。如今，他終於開始與新隊友建立起默契。雖然A.戴維斯在場上的磨合尚未完全到位，但據《Andscape》記者斯皮爾斯（Marc J. Spears）報導，他已迅速融入達拉斯這座城市。

戴維斯接受《Andscape》訪問時表示：「我很好。我自己可能感覺不太出來，但很多人都來告訴我，他們很久沒看到我笑得這麼開心了。我的家人很開心，大家都很開心，這就是這項工作的本質。老實說，前48小時內，我只是處於震驚狀態，因為我完全沒料到這筆交易。據說其他人也沒料到。甚至當我接到一些關於交易的電話時，我還以為大家在跟我開玩笑。結果是真的。最初的情緒就是震驚，因為當時我們排在西部第5，球隊狀況其實很好。」

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儘管湖人與獨行俠雙方都失去了一位領袖與看板球星，但A.戴維斯很快便與新隊友建立起良好關係，目前正全力衝刺西部附加賽席次：「我知道東契奇（Luka Doncic）對這支球隊、這個組織有多重要，所以我當時就想，作為新領袖，我該對這些隊友說什麼？我要怎麼帶領他們做出一些特別的事？」

A.戴維斯進一步表示：對他們來說，也會想：『X，他剛經歷了可能是體育史上最他X大的交易，我們該對他說什麼？』而且我當時還不能上場。所以我只是試著去感受大家的狀態，讓一切自然發展。現在，我們全隊的感情真的很緊密，兄弟情滿滿。我很開心，真的很開心能重新回到場上打球。」

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